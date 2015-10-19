Yüksekova ve Şemdinli'de özel güvenlik bölgesi ilanı

Hakkari Valiliği, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanları özel güvenlik bölgesi ilan etti. 21 Ekim 4 Kasım arasında söz konusu alanlara giriş-çıkışların Valilikçe yasaklandığı bildirildi.

Valilik, özel güvenlik bölgeleri ilan edilen yerleşim birimlerini şöyle sıraladı:

"Güney Bölgesi (Kamışlık Köyü, Beşpınar Köyü, Karabağ Köyü, Yürekli Köyü, Kırmızı Yayla Bölgesi, Kanirahank Mahallesi, Beyaz Tepe, Korgan Köyü Güneyi, Tuz Tepe, Kilise Mahallesi, Çimentepe Güneyi, Derabi Mahallesi Kuzeyi, Öncü Mahallesi Batısı, Düzhark Mevki, Meydantepe Güneyi, Yeşilbayır Köyü Kuzeyi, Nugaylan Tepe, Aktütün Köyü Kuzey Batısı, Herki Deresi Doğusu, Üzümkıran Köyü Batısı, Ömerkuyusu Tepe, Beravyi Pınar Mevkii Güneyi, Dolavatin Tepe Güneyi, Şeyhmaman Geçiti, Ünlüce Mevkii, Binlis Tepe, Hisar Dağları, Güney Mahallesi, Gelük Yaylası, Rejgar Dağı, Berkal Dağı, Hangikaya Tepe, Buzul Dağı, Dağlıca Güneyi, Kılavuz Mahallesi Güneyi, Çayırlı Mahallesi Güneyi, Korucuk Mahallesi Güneyi, Gürkavak Mahallesi Güneyi, Tokağaç Mahallesi Güneyi, Geçkan Mahallesi Güneyi, Beşpınar Mahallesi Güneyi, Karadağ Mahallesi Güneyi, Yürekli Mahallesi Güneyi, Güzelkonak Köyü Batısı Kuzeyi arasında kalan bölge) , Kuzey Bölgesi ( Ortaklar Mahallesi Kuzeyi, Buzul Dağı, Beyaz Dağ, Büyükçiftlik Köyü Batısı, Kamışlık Köyü Batısı, Tokağaç Mahallesi Kuzeyi, İkizlen Mahallesi Kuzeyi, Ortakçı Mahallesi Kuzeyi, Mezra Mahallesi Kuzeyi, Gürkavak Köyü Kuzeyi, Hazyan Mahallesi Batısı, Taşyazı Mahallesi Doğusu, Yukurı Tarlacık Mahallesi Kuzeyi, Erbaş Mahallesi Batısı, Köşk Önü Kuzeyi, Pınargözü Doğusu, Kışlacık Mahallesi Kuzeyi, İnceyol Mahallesi Batısı, Sürekli Mahallesi Batısı, Yeşiltaş Kuzeyi, Çubuklu Kuzeyi, Balkaya ve Ortaklar Kuzeyi arasında kalan bölge), Şemdinli İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Mehendi Bölgesi; Aslan Dağı güneyi, Beyyurdu batısı, 2148 Rakımlı Tepe batısı, Akpınar Dağı batısı, Leylek Dağı kuzeyi, Verimsiz Toprak mevkii ve Herki Deresi doğusu arasında kalan bölge (Aktütün Mahallesi, Dereyanı Mahallesi, Konur Köyü, Uğuraçan Köyü ve Yeşilbayır Mahallesi yerleşim birimleri hariç 21 Ekim 2015 günü saat 00:00:01'den 04 Kasım 2015 günü saat 23:59:59'a kadar 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."