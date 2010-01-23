Yüksekova ve Doğubayazıt karıştı

T24 - Ağrı Doğubayazıt ve Hakkari Yüksekova yine karıştı. Her 2 ilde de göstericiler PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları ve Barış ve Demokrasi Partisi’ne (BDP) yapılan baskıları protesto ettiklerini söylerek olaylar çıkardı. Polis göstericilere müdahale etti.







Doğubayazit'te BDP Milletvekili Pervin Buldan'ın da katıldığı basın açıklamasından sonra göstericiler polise ve bazı işyerlerine taşlı saldırıda bulundu.

Doğubeyazıt Belediye Başkanı Canan Korkmaz, Diyadin Belediye Başkanı Celal Tanrıverdi'nin de hazır bulunduğu Doğubayazıt BDP İlçe binası önündeki basın açıklamasına 400 kadar vatandaş katıldı. Iğdır BDP Milletvekili Pervin Buldan, burada yaptığı konuşmada partililere yönelik gözaltı ve tutuklamaları eleştirdi. Büyük Ağrı Caddesi üzerdinde toplananlar polisin uyarısının ardından dağıldılar. Ancak, küçük gruplar halinde ara sokaklara girenler, Ağrı- İran transfit karayolunu ulaşıma kapatmak istediler. Polisin anında müdahalesiyle kaçan göstericiler Iğdır Caddesindeki Doğubayazıt E Tipi Cezaevini taşladılar. Polisi sık sık taş yağmuruna tutan gösteriler bazı işlerlerinin de camlarını kırdılar. Polis, göstericilere tazyikli su ile biber gazı sıktı. Olaylar nedeniyle esnaf işyerlerini kapattı. Olaylarla ilgili olarak kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda bilgi verilmedi.







Yüksekova yine karıştı

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları ve Barış ve Demokrasi Partisi’ne (BDP) yapılan baskıları protesto ettiklerini söyleyen grup olay çıkardı. Polisin müdahale ettiği eylemciler, taş ve molotofkokteylleriyle güvenlik güçlerine saldırdı. Olaylar üzerine ilçede esnaf kepenk kapattı.

Yüksekova- Şemdinli karayolu üzerinde öğlen saatlerinde toplanan yaklaşık 40 kişilik PKK sempatizanı grup, yola barikat kurup ateş yaktı. Sık sık terör örgütü ve Öcalan lehine slogan atan gruba, polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Göstericiler uyarılara taş ve molotofkokteylleriyle karşılık verip ilçe merkezine yürümek isteyince polis gaz bombası ve tazyikli su ile göstericilere müdahale etti.

Ara sokaklara kaçan göstericiler ile polis arasında kovalamaca başlayınca esnaf işyerlerini kapattı. Kısa sürede ilçenin çeşitli yerlerinde toplanan gruplar ateş yakıp eylem yaparken, güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylar ara sokaklarda uzun süre devam etti.