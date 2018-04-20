Yüksekova ve Çukurca'da PKK cephaneliği ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kırsalında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düzenledikleri müşterek operasyonlarda, terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat, yaşam malzemesi, patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ve ele geçirildi.

Yüksekova MİT Bölge Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Gürdalı Köyü kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik müşterek operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, 6 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,1 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 113 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 94 adet 5.56 mm çapında mühimmat, 38 bixi mühimmatı, 87 adet 9 mm tabanca fişeği, 10 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,1 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1 piyade tüfeği askı kayışı, 3 örgütsel rozet, 1 örgütsel doküman, 1 el telsizi, 460 gram kara barut ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemelee el konuldu.

ÇUKURCA\'DA PLASTİK PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan jandarma ekiplerinin Hakkari\'nin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş Köyü Gündek Vadisi\'nde yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerinde ise, 1 elektronik düzeneğe bağlı el telsizi, 11 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı, 8 kilogram toprak renkli plastik patlayıcı,12 kilogram’lık 2 mutfak tüpü ve 2 piknik tüpü ele geçirildi.

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