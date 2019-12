Yüksekova ve Cizre şehir oluyor

T24

Sokak hareketlerinin merkezleri



İl olursa olanaklar artacak





Öcalan, Yüksekova modeli önermişti



Hükümet, son dönemde terör merkezli sokak eylemlerinin en çok yaşandığı Yüksekova ve Cizre’yi il yapmaya hazırlanıyor. Bu amaçla, İçişleri Bakanlığı’ndaki yasal hazırlıkların son aşamasına geldiği öğrenildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Bakanlığın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını beklediği, bu talimat sonrasında ilgili düzenlemeleri Bakanlar Kurulu’nda görüşülmek üzere Başbakanlık’a göndereceği kaydedildi. Kararın Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında da ele alındığı, Genelkurmay Başkanlığı’nın da olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.Beş kentte büyükşehir belediye başkanlığı kurulması için çalışmalar yürüten İçişleri Bakanlığı, iki ilçenin il yapılması çerçevesinde başlattığı çalışmalarda son aşamaya geldi. Bakan Beşir Atalay’ın talimatı sonrasında harekete geçen İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Şırnak’ın Cizre, Hakkari’nin Yüksekova ilçelerinin “il statüsüne yükseltilmesi” için gereken yasal çalışmaların alt yapısını tamamladı.Bugüne kadar geçen sürede özellikle terör örgütü PKK ve bağlantılı grupların Yüksekova ve Cizre’de gerçekleştirdiği sokak hareketleri kamuoyunda büyük yankı uyandırıyordu. Geniş bir yelpazede alınan tüm önlemlere karşın her iki ilçedeki örgüt yapısının tam olarak çözülememesi ve örgüt faaliyetlerinin halktan da destek görmesi dikkat çekiyordu.Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz MGK toplantılarında da konu masaya yatırılırken, Cizre ve Yüksekova’nın il yapılması görüşü değerlendirmeye alındı. Bu çerçevede, hükümetin açılım çalışmalarını koordine eden ve yürüten İçişleri Bakanlığı’nda her iki ilçenin de il yapılması için yasal çalışma başlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı’nın da konuya olumlu baktığı kaydedildi.Batıda il olmayı bekleyen birçok ilçe bulunmasına karşın, hükümetin hem demokratik açılım projesine destek olmak, hem de terör merkezli toplumsal olayların önlenebilmesi amacıyla Cizre ve Yüksekova’nın il yapılmasını benimsediği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı’nın, terör örgütünün etkin olduğu söz konusu iki ilçenin il yapılmasıyla ilgili gereken tasarılarını geçtiğimiz günlerde tamamladığı belirtildi. Bakanlığın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek son talimat sonrasında, yasal düzenlemeleri Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi için Başbakanlık’a göndereceği öğrenildi.İki ilçe, il olmaları halinde bir yandan yeni olanaklara, diğer yandan da güvenlik önlemleri kapsamında idarenin daha etkin olduğu bir yapıya kavuşacak. Ekonomik ve siyasi anlamda bir çok değişiklik iki ilçedeki halkın günlük yaşamını büyük ölçüde etkileyecek. 2554 sayılı İller İdaresi Yasası çeçevesinde her iki ilçe büyük olanaklara elde edecek. Halen il merkezlerinde faaliyet yürüten bir çok kamu kurum ve kuruluşun hem personel sayısı artırılacak hem de ilçelerde faaliyeti olmayan yeni kamu kurum ve kuruluşları kurulacak. Böylece, her iki ilçedeki kamu personeli istihdamı artırılacak.İlgili yasa çerçevesinde hükümetin kaymakam yerine kentlere atayacağı valiler daha geniş yetkilere sahip olacak. Valiler il güvenliğinin sağlanmasında da etkin rol alacak.Abdullah Öcalan, avukatlarıyla yaptığı görüşmede, “Yüksekova modelinin” yaygınlaştırılmasını istemişti. Öcalan, “Yüksekova eskiden en geri kalmış bir yerdi, ama şimdi nasıl en gelişmiş ve ileri bir yer haline geldi. İşte bu örgütlenme ve kolektif yaşamla başarılabilir. Her yer Yüksekova’yı örnek almalıdır. Yüksekova gibi birkaç yer daha olsa çözüm daha hızlı gelişir” demişti.Cizre ve Yüksekova’nın il olması halinde Türkiye’nin 82. ve 83. illeri kurulacak. Cizre, halen Şırnak il sınırları içindeki Güçlükonak ve İdil ilçelerini içine alarak 82.; Yüksekova ise Türkiye-Irak-İran sınır üçgenindeki Hakkari’nin Şemdinli ilçesini içine alarak 83. il olacak. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal da, başbakanlığı döneminde terör sorununun çözülmesine katkı sağlamak amacıyla Siirt’in Batman ilçesiyle Mardin’in Şırnak ilçesini il statüsüne yükseltmişti. Son dönemde, ilçelerin il yapılmasında ise daha çok ekonomik ve siyasi kriterler gözönüne alınmıştı. 67 plaka numaralı Zonguldak’tan sonra sırasıyla Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce(81) il olmuşlardı.