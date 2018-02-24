Yüksekova Kaymakamı patlamada zarar gören esnafı ziyaret etti

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ Yüksekova\'da dün akşam saatlerinde teröristler tarafından orta refüje yerleştirilen bombanın patlaması sonucu çevrede bulunan bazı iş yeri ve binaların camları kırıldı. Bugün patlama bölgesine giden Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, devam eden onarım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Beraberinde İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Yüksekova Esnaf ve Sanatlkarlar Başkanı İrfan Sarı ile birlikte patlamada evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ilçenin terörün çirkin yüzünü tekrar basit bir patlayıcıyla yaşadığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Akşam hiç istemediğimiz, terörün çirkin yüzünü tekrar basit bir patlayıcıyla yaşadı. Tesellimiz şu yeter ki insanımıza canımıza bir şey olmasın. Akşam hemen baktık canlarımıza ve insanlarımızda en ufak bir şey yok çok şükür. Biz can harici, mala gelen her türlü zararı devlet olarak geri getirebiliyoruz. Bütün esnaflarımızı ziyaret ederek, çaylarını içtik ve hal hatırlarını sorduk. Camından, çerçevesinden, kapısından, aracına kadar zararı en kısa zamanda devlet olarak gidereceğiz.\"

\'İLÇEDE TERÖR OLSUN İSTEMİYORUZ\'

İlçede artık terörün son bulmasını istediklerini söyleyen kaymakam Kaşıkçı, \"Bu patlayıcının son olmasını istiyoruz. Terörü bir kez daha lanetliyoruz. Biz artık Yüksekovalı olarak bu belde de ve ilçede terör olsun istemiyoruz. Terör sonlansın istiyoruz. Bu ülke ve ay yıldızlı bayrak hepimizin. Ay yıldızlı bayrağın altına sığınacak daha çok yer var. Herkese yetecek 81 milyonda ve daha da yer var. Ülkenin ülke olmadan ne olduğunu Suriyeliye ya da bir başka vatandaşa sormak lazım. Onun için biz ülkemizin, beldemizin, ilçemizin kıymetini iyi bilmeliyiz. Biz bombalara rağmen hizmet etmeye devam edeceğiz. Beldemizin ve insanlarımızın huzurunun sağlanması için 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

Kaymakam ve beraberindekiler esnaf ziyaretinde uğradıkları bir oyuncak dükkanında çocuklara oyuncak dağıttı.

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