Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, yol ve alt yapı çalışmalarını denetledi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, ilçe merkezinde devam eden alt yapı ve yol asfaltlama çalışmalarını denetleyerek konu ile ilgi firma yetkililerinden bilgi aldı. Kaşıkçı, Yüksekova\'nın değişim sürecine girdiğini belirtti.

Yüksekova Belediyesi, ilçe merkezindeki alt yapı ve yol asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı, ilçe merkezinde sürdürülen alt yapı ve yol afaltlama çalışmalarını yerinde denetleyerek, konu ile ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı. Kaşıkçı, ilçe merkezindeki esnafı da ziyaret edip, bir süre sohbet etti.

İlçe merkezi\'nde sürdürelen çalışmalarla birlikte Yüksekova\'nın bir değişim sürecine girdiğini anlatan Kaşıkçı, \"Yüksekova’da değişim sürecine girilmiştir. Vatandaşlarımızın daha rahat yaşabileceği bir Yüksekova için gerekli bütün altı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor.Bu çalışmaların bitmesiyle birlikte Yüksekova\'nın çehresi değişecek\" dedi.



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