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YÜKSEKOVA KARIŞTI YÜKSEKOVA (A.A)

27 Kasım 2010 15:50

-YÜKSEKOVA KARIŞTI YÜKSEKOVA (A.A) - 27.11.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahane ederek izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahane eden bir grup, Yüksekova-Şemdinli karayolunda yola barikat kurup ateş yaktı. Slogan atarak, ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçmek isteyen gruba, polis Kürtçe ''dağılın, evinize gidin'' uyarısında bulundu. Uyarıya rağmen gösterilerine devam eden gruba, polis basınçlı su ve biber gazı ile müdahale etti. Polisin müdahalesi üzerine göstericiler ara sokaklara dağıldı. 

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