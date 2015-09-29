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Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Yaşanan çatışmalarda ölen ve yaralananın olup olmadığıyla ilgili açıklama yapılmadı

29 Eylül 2015 02:32

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. Saldırıya nöbette bulunan polisler karşılık verdi.

DHA'nın haberine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezindeki Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına saat 21.30 sıralarında uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateşe, polisler anında karşılık verirken, İpek Yolu Caddesi üzerinde bulunan 3. Piyade Tümen Komutanlığı çevresinde de silah sesleri duyuldu. 

İlçedeki silah sesleri yaklaşık 20 dakika sürdü. Silah seslerinin ardından ilçede helikopter hareketliliği yaşandı. Yaşanan çatışmalarda ölen ve yaralananın olup olmadığıyla ilgili açıklama yapılmadı. 

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