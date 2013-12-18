Yüksekovahaber'e mermili mesaj

Hakkari merkezli yayın yapan internet gazetesi Yüksekova Haber'e kimliği belirsiz kişilerce iki adet av tüfeği mermisi bırakıldı. Sitenin yetkilileri, mermilerin gazetede yer alan haberlerden rahatsız olan kişi veya kişiler tarafından bırakılmış olabileceğini ileri sürüyor.

Yüksekovahaber.com'un Hakkari bürosuna sabah saatlerinde gelen gazetenin Yazı İşleri Müdürü Zeki Dara ve muhabir Kadir Kaya tarafından bulunan mermilerle ilgili olarak polis soruştuma başlattı.

Olayla ilgili olarak konuşan Zeki Dara, ''Her halde birileri özgür basına, halkın sesi olan Yükeskova Haber Gazetesi'ne bir şekilde göz dağı vermek istiyor. Bu olayın son dönemlerde yaptığımız ve birilerinin hoşuna gitmeyen haberlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum'' dedi.

Yüksekova Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Necip Çapraz da yaptığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Daha önce Yüksekova'daki büromuzun iki camının gaz bombaları ile kırılması, bugün de Hakkari büromuzun önüne mermi konulması düşündürücüdür'' ifadesini kullandı.

Olaya dair Yüksekova Haber'in internet sitesinde yayınlanan metin şöyle:

Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Şimşekler işhanının en üst katında bulunan Yüksekova Haber Gazetesi'nin büro girişindeki merdivenlere iki adet av tüfeği mermisi bırakıldı.

Bugün sabah saat 08.30'da büroya gelen Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Zeki Dara ve Muhabiri Kadir Kaya, merdiven girişine bırakılan iki adet mermiyi görünce önce telefonla Polise haber verdiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri, merviden girişine bırakılan 2 adet av tüfeği mermisinin kim yada kimler tarafından hangi amaçla bırakıldığı ile ilglii parmak izinden ve binada bulunan güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak araştırma yapıyor.

Birileri gözdağı vermek istiyor

Bu arada Yazı İşleri Müdürümüz Dara, olayla ilgili polise ifade vermek üzere karakola gitti. Dara 'Her zamanki gibi biz sabah erkenden iş yerimize gelirken gördüğünüz gibi daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durumla karşılaştık, iki tane av tüfeği kurşunu bırakılmış bizim büronun önüne. Her halde birileri özgür basına, halkın sesi olan Yükeskova Haber Gazetesi'ne bir şekilde göz dağı vermek istiyor. Bu olayın son dönemlerde yaptığımız ve birilerinin hoşuna gitmeyen haberlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu mermilerin Yüksekova Haber gazetesi çalışanlarına tehdit amaçlı, göz dağı amaçlı bırakıldığı anlaşılıyor" dedi.

Karanlık güçleri kınıyoruz

Olayla ilgil açıklama yapan Yüksekova Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Necip Çapraz sorumluların bir an önce bulunması gerektiğini ifade ederek 'özgür medyaya yapılan saldırıyı kınıyorum. Daha önce Yüksekova'daki büromuzun iki camının gaz bombaları ile kırılması, bugün de Hakkari büromuzun önüne mermi konulması düşündürücüdür.

Her iki olayla ilgili Hakkari Valiliği'nin sorumluları derhal tespit edip adalet önüne çıkarmasını bekliyorum. Bürolarımıza saldırı ile ilgili güvenlik ve yargıdan sorumlu yetkililerin gerekli soruşturmayı bir an önce yapmalarını bekliyoruz. Biz Yüksekova Haber ailesi ve özgür medya çalışanları olarak barışa ve çözüme olan desteğimizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Buna karşı olan karanlık güçleri kınıyoruz' dedi.