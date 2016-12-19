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BBC Türkçe

Yüksekova Belediyesi'ne kayyum atandı

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi'ne, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, kayyum olarak atandı. Kaşıkçı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Yüksekova yeniden imar edilecek" ifadelerini kullandı.

19 Aralık 2016 20:47

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi'ne, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, kayyum olarak atandı.

Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) Yüksekova Belediye Başkan Vekili Adile Kozay 3 Aralık'ta gözaltına alınmış, 8 Aralık'ta ise "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yüksekova'da 2014'te yerel seçimi kazanarak belediye başkanı olan Ruşen Yetişkin de hakkında Ekim 2015'te "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla soruşturma başlatılması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Mahmut Kaşıkçı, kayyum olarak göreve atanmasının ardından bir açıklama yaparak bu görevlendirmenin belediye imkanlarının halkın hizmetine sunulması için yapıldığını söyledi.

Kaşıkçı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Yüksekova yeniden imar edilecek" ifadelerini kullandı.

Halen DBP'nin 59 belediye eş başkanı tutuklu.

Bu belediyelerin 45'ine kayyum atanmış durumda.

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