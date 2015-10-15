Yüksekova Belediye Eş Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Hakkari'nin DBP'li Yüksekova İlçesi Belediye Eş Başkanları Ruken Yetişkin ve Tacettin Safalı ile bir belediye meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.

Sol'd yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'nın Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği talimatla haklarında soruşturma başlatılan Yüksekova Belediye Eş Başkanları Ruken Yetişkin ve Tacettin Safalı ile Belediye Meclis üyesi Nazife Evin görevlerinden uzaklaştırıldı.

Ruken Yetişkin, Tacettin Safalı ve Nazife Evin hakkında verilen uzaklaştırma gerekçesi, 13 Ağustos tarihinde "öz yönetim" ilan edildiği basın açıklamasına katılması olarak gösterildi.