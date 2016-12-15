Yüksekova Belediye Eş Başkan Yardımcısı tutuklandı

Hakkari'ye bağlı Ağaçdibi köyünde yapılan ev baskınlarında 6 kişi gözaltına alınırken, iki gün önce gözaltına alınan Yüksekova Belediye Eş Başkan Yardımcısı İdris Kuş da tutuklandı.



Hakkari merkeze bağlı Ağaçdibi köyünde sabah saatlerinde askerlerin yaptığı ev baskınlarında 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.



Öte yandan iki gün önce yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Eş Başkan Yardımcısı İdris Kuş ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. "Örgüte üye olmak" gerekçesiyle savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Kuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.