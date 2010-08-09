Yüksekova, BDP yürüyüşü öncesi karıştı

T24

Boş binalara PKK bayrakları

Hakkari ve Şemdinli de karıştı

2 gösterici gözaltına alındı

BDP tarafından saat 14.00’de yapılması planlanan ‘Demokratik Özerkliği Sahiplenme’ yürüyüşünün, Yüksekova'daki gerginlik yüzünden iptal edilmesinin ardından olaylar çıktı.İlçe merkezinin bir çok yerinde yollara barikat kurup, ateş yakan göstericilere polis tazikli su ve gözyaşartıcı bomba kullanarak müdahalede bulunurken, yüzleri kapalı göstericiler de polise taş atarak karşılık verdi. Cadde ve sokak aralarında polislerle göstericiler arasında zaman zaman kovalamaca yaşanırken, olaylar devam ediyor.Bu arada, kepenklerin açık olduğu Hakkari’nin Şemdinli ve Çukurca ilçe merkezlerinde de saat 14.00’ten itibaren kepenkler kapatıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Şemdinli ve Çukurca’da ‘Demokratik Özerkliği Sahiplenme’ yürüyüşünün düzenleneceği belirtildi.Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'nde olay çıkaran göstericiler Cengiz Topel Caddesi'ndeki boş binalara PKK’nın sözde bayraklarını astı. İlçenin tamamında süren olaylarda polis binalara asılan sözde PKK’nın bayraklarını indirirken, göstericileri de tazikli su ve gözyaşartıcı bomba ile dağıttı.Bu arada Hakkari kent merkezi ile Şemdinli İlçesi’nde olaylar çıktı. Demokratik Özerliği Sahiplenme yürüyüşüne katılmak için Buvar Caddesi üzerinde bulunan BDP İl binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi yürümek isterken, polisin müdahalesi ile karşılaştı. Zırhlı araçlardan toplanan kalabalığa ‘Dağılın’ uyarısında bulunan polis, yürümek isteyen göstericileri tazikli su ve gözyaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştı.Bunun üzerine kent merkezi bir anda savaş alanına dönerken, sokak aralarına dağılan göstericiler, polise taş atarak karşılık verdi. Olaylar sırasında 2 gösterici de gözaltına alındı.Şemdinli’de ise toplanan kalabalık açıklamanın ardından güvenlik önlemi alan polis panzerine taş atınca olaylar çıktı. Polis göstericilere tazyikli su ve gözyaşartıcı bombayla müdahale etti. Sokaklarda ateş yakıp slogan atan göstericiler ile polis arasındaki olaylar sürüyor.