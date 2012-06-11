Yüksekokula kısa dönem askerlik yok

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, üniversitelerin ön lisans bölümlerinden mezun olanların kısa dönem askerlik yapması yönünde gelen talepleri geri çevirdi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, konuyu bir önergeyle Meclis gündemine taşıyan CHP’li Ramazan Kerim Özkan, iki yıllık mesleki teknik okullardan mezun olanlara yedek subaylık hakkı tanınırsa mesleki okullara ilginin artacağını savundu.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise,“Tüm subaylar için en az lisans düzeyinde eğitime sahip olma şartı aranmakta iken, asteğmen nasp edilecekler için ön lisans eğitiminin yeterli görülmesi çelişki oluşturacaktır. Ön lisans mezunlarının yedek subay adayı olarak işlem görmeleri halinde büyük bölümü kısa dönem ere ayrılacak, bu da TSK’nın uzun dönem erbaş/er kaynağının azalmasına neden olacaktır. İki yıllık yüksekokul mezunu yükümlülerin yedek subay adayı olarak silah altına alınma olanağının bulunmadığı ve uygun olmadığı değerlendirilmektedir.”diyerek konuya açıklık getirdi.