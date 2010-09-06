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Yükseköğretime Geçiş Sınavı da mercek altında

Bazı matematik sorularının cevaplarının telefon mesajıyla 108 kişiye gönderildiği ortaya çıkarıldı.

06 Eylül 2010 03:00

T24 - KPSS'den sonra Yükseköğretime Geçiş Sınavı da mercek altında. Bazı matematik sorularının cevaplarının telefon mesajıyla 108 kişiye gönderildiği ortaya çıkarıldı. Mesajların kaynağının ise Diyarbakır.

İddiaların ardı arkası kesilmiyor, savcılık soruşturması sürerken her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Eylül ayındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) yapılıp yapılmayacağına yarın karar verilmesi bekleniyor.

KPSS ile başlayan kopya ve usulsüzlük iddialarına yenilerinin eklenmesi üzerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yürütme kurulu toplantı yaptı. ÖSYM, üniversiteye girişte ilk basamak olan yüksek öğretime geçiş sınavında da kopya çekildiği iddialarını görüştü.

Sınav skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor, KPSS'den sonra Yükseköğretim'e geçiş sınavı da mercek altında. Bazı matematik sorularının cevaplarının telefon mesajıyla 108 kişiye gönderildiği ortaya çıkarıldı. Mesajların kaynağının ise Diyarbakır olduğu belirlendi.

ÖSYM kaynakları bu kopya olayıyla ilgili yazışmaların emniyet ve ÖSYM arasında yaklaşık 4 ay önce başladığını belirtti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ise yeni skandalı basından öğrendi ve "inceleyin" talimatı verdi. YÖK yetkililerine göre savcılık kopyanın sınav "sırasında" çekildiğini tespit ederse kopyaya karışan adayların hem sınavları hem de üniversite kayıtları iptal edilecek. Ancak soruların sınav öncesi sızdırıldığı anlaşılırsa sınavın tümden iptali gendeme gelebilecek.

Önümüzdeki günler için planlanmış sınavların akıbeti de merak konusu. 18-19 Eylül tarihlerinde yapılacak TUS ve 26 Eylül'de yapılması planlanan KPSS önlisans sınavının ertelenmesi de ihtimaller arasında sayılıyor.

ÖSYM yürütme kurulu da sınavların ertelenmesi konusunu ele aldı. Tüm sınav takviminin kayması sözkonusu olabileceği için son karar YÖK'e bırakıldı. NTV'ye bilgi veren YÖK yetkilileri erteleme ihtimali üzerinde ağırlıkla durulduğunu söylüyor. YÖK'ün bu konuda resmi bir açıklama yapması bekleniyor.


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