Yüksekdağ’dan ‘gözaltı’ tepkisi: İrademize, oyumuza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasına tepki göstererek “Halk iradesine açık bir saldırı var” dedi. Yüksekdağ, “İrademize, oyumuza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz. Bugün de yarın da sokaklarda olacağız. Demokrasi ve özgürlükler için halklarımız hakkına sahip çıkmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yüksekdağ’ın Diyarbakır Belediye binası önünde yaptığı konuşma şöyle:

“Her bir aşamada barış, demokrasi ve halkın demokratik mevzileriyle oynadılar. Her aşamada kendi egemenliklerinin tesisi için bildikleri tüm kirli yöntemleri devreye koydular. Bugün de başka bir yöntemle karşı karşıyayız. Halk iradesine açık bir saldırı var. Şu an açık bir darbe ve açık bir rejim ile karşı karşıyayız. Kimse bu durumu, yaşadığımız bu günleri normal siyasal meşru demokratik bir süreç ve rejim olarak satmaya, dünyaya ülkeye halklara böyle anlatmaya çalışmasın. Başkanlık rejimi başkanlık dayatması adı altında Türkiye bir felakete bir uçuruma doğru sürükleniyor. Bölgesel bir savaşa, içeride bir savaşa ve kaosa doğru sürüklendi ve bu savaş ortamı aşama aşama, adım adım siyasi iktidar tarafından derinleştiriliyor.

"Yolsuzluk yapmamanın bedeli ödeniyor"

Bugün bir büyükşehir belediyesinin seçilmişlerinin gözaltına alınmasının, bu savaşı derinleştirmekten başka hiç bir anlamı yoktur. Bu siyasi iktidar Türkiye'yi bölmüş ve halkla bağını koparmıştır. Halkçı belediyecilik yapmanın bedeli ödeniyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapmamanın, ihaleye fesat karıştırmamanın bedeli, faturası ödeniyor. Biz halkçı belediyeciliğin faturasını her yerde ödedik, bundan gurur duyarız. Ama siz bu durumu halka nasıl açıklayacaksınız. Diyarbakır'ın yüzde 60'ına nasıl açıklayacaksınız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atamanın da bir hazırlığıdır. Böyle bir rezaleti kabul etmemiz beklenemez.

"Darbeciler gidecek, halkın seçilmişleri kalacak"

Sevgili Gültan Kışanak Darbe Komisyonu'nda konuştuğu aynı gün darbe ile karşı karşıya kaldı. İktidar 'Artık darbenin ipleri benim elimde' diyor. Kürt halkının soylu duruşu olmasaydı bu memleket ne olurdu. Vicdan sahibi olan bu soruyu sorsun. Gözaltına aldığınız Kışanak, sizden ne beter darbecileri gördü. Halk kendi siyasi gücünü yarattı. Her darbeye karşı durdu bu halk. Darbeciler gidecek, bu halkın seçilmişleri kalacak. İrademize, oyumuza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz. Bugün de yarın da sokaklarda olacağız. Demokrasi ve özgürlükler için halklarımız hakkına sahip çıkmaya devam edecektir.