T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekdağ'a 6 yıl hapis istemi

HDP Eş Genel başkanları Figen Yüksekdağ, 4 Kasım'da 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı

15 Aralık 2016 16:27

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, "Terör örgütü propagandası yaptığı" ve "Seçim kanununa muhalefet ettiği" gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

HDP Eş Genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile 8 milletvekili 4 Kasım'da 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

 

Soruşturmayı tamamladı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın 28 Ekim 2015'te kentteki parkın açılışında yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ'ın park açılışı sırasında yaptığı konuşmada, terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülerek "terör örgütü propagandası yapmak" ve "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede şüphelinin savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdının tebliğine rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye gitmediği vurgulanarak ilgili sevk maddelerince cezalandırılması istendi.

ETİKETLER

HDP Eş Genel BaşkanıVan MilletvekiliFigen Yüksekdağhapis istemisoruşturmaterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24