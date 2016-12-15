Yüksekdağ'a 6 yıl hapis istemi

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, "Terör örgütü propagandası yaptığı" ve "Seçim kanununa muhalefet ettiği" gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

HDP Eş Genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile 8 milletvekili 4 Kasım'da 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturmayı tamamladı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın 28 Ekim 2015'te kentteki parkın açılışında yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ'ın park açılışı sırasında yaptığı konuşmada, terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülerek "terör örgütü propagandası yapmak" ve "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede şüphelinin savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdının tebliğine rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye gitmediği vurgulanarak ilgili sevk maddelerince cezalandırılması istendi.