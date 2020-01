Yüksekdağ ve Demirtaş'ın tutuklanmasına piyasanın ilk tepkisi; dolar ve Euro rekor yeniledi

Dolar/TL, HDP'li eş başkanların tutuklanma haberi sonrası 3.1715 seviyesini aşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro ise 3,5227'i görerek rekor kırdı. Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 3'ü geçti. Piyasalarda tansiyon düşmüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dolar/TL küresel risklerin yanı sıra 10'un üzerinde HDP'li milletvekilin gözaltına alınması ve Diyarbakır'da bu sabah gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle içeride artan siyasi tansiyon ile 3.15'i test ederek tarihi zirvesini yeniledi.

Genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumsuz bir hava hakimken, iç riskler nedeniyle TL'nin dolar karşısındaki kaybının yüzde 1'i aşarak en kötü performans gösteren para birimi olmasına neden oluyor.

Dolar/TL 3.1715 seviyesinin üzerini gördükten sonra saat 17.29'da 3.1708 seviyesinden işlem gördü.

Euro da rekor tazeledi

Euro da 3,5227'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. Euro, şu sıralarda TL karşısında 3,5225 seviyesinden işlem görüyor.

"Kurdaki aşırı oynaklık nedeniyle müdahaleye gerek yok"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul'da Sermaye Piyasaları Kongresi'nde, Bloomberg HT canlı yayınında, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi ve katılımcı sorularını yanıtladı. Twitter hesabından sorulara verdiği yanıtları paylaşan Canikli, dolardaki yükselişe ilişkin şöyle dedi:

"Türkiye ekonomisi, şokların olumsuz etkisini çok kısa sürede telafi edebiliyor. Dalgalı kur uyguluyoruz. Piyasa şartlarında kur hareketleri doğal. FED faiz artış beklentisinin güçlenmesi dolara değer kazandırdı. Kurda aşırı oynaklık nedeniyle müdahaleye gerek yok. Kur nasıl aşağı doğru giderken müdahale edilmediyse, şimdi de çok müdahale edilmemeli."

Gündemimizde seçim yok

Diğer açıklamaları ise şöyle:

"Net olarak ifade ediyorum, gündemimizde bir seçim yok.

Orta gelir tuzağı"nı aşmak için stratejik yatırımların devreye sokulması gerekiyor.

Bankacılık sektöründen fedakarlık talep etmiyoruz. Bankaların yapısının sağlam olması, Türkiye için önemli.

Bankalarımıza teşekkür ediyorum, faiz indirimi konusunda bir trend başladı, bunun devam edeceğine inanıyorum."

Dolar yükseliş devam eder mi?

KapitalFx Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Siyasi ve jeopolitik riskler TRY üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Son haber akışı ile beraber sabah işlemlerinde USDTRY kuru 3,1380 ile tarihi rekor seviyesini yenilemiştir. GOÜ para birimleri grubunda USD’ye karşı günlük değer kaybı %0,73’e ulaşan TRY en çok değer kaybeden para birimi konumundadır. Emsal para birimleriyle mukayese edildiğinde hareketin TRY’ye özgü olduğu görülmektedir.EURTRY de bu kapsamda 3,4820 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştür. TRY sepeti de (%50USD, %50EUR) 3,3089 görmüştür" dedi.

KapitalFx Araştırma Uzmanı Erkan şöyle devam etti:

"Mevcut haber akışı ile alakalı olarak; siyasi ve jeopolitik riskler çerçevesinde TRY’deki oynaklığın artacağını öngörmekteyiz. Kurlarda ana hareket yönü yukarı doğrudur, daha yüksek seviyeler görülebilir. Gevşeme olsa bile USDTRY’de 3,10’un üzerine yerleşildiğini düşünüyoruz. Günlük hareket 3,13 – 3,15 ekseninde olabilir, ana direnç ise 3,17 seviyesidir. Güncel hareket alanı 3,10 – 3,17; bir üst kademeki hareket alanı da 3,17 – 3,23 görünmektedir.

Küresel koşulların da şu anda çok istediğimiz düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. Dünya piyasaları bir yandan Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinden endişe duyarken; bu gerçekleşmese bile %78 seviyesinde olan bir Fed faiz artırım fiyatlaması vardır. Bugün gelecek olan ortalamalara yakın bir Ekim ayı istihdam verisi de bu ihtimalin en azından yüksek kalmaya devam etmesine neden olacaktır. Bu olumsuz dışsallıklara karşı Türk finansal varlıklarının duyarlılığı artmış durumdadır"

"Yeni zirve 3.18 seviyesi olabilir"

IşıkFX Başanalisti Gizmen Nalbantlı; “Yaşanan gelişmelerle birlikte son dönemde rekorlar kıran kurda 3.1379 seviyesi görüldü. BİST 100’de ise 75 bin seviyelerine doğru satış baskısı artıyor” dedi.

Nalbantlı, dışarıda ABD Başkanlık seçimleri ve FED’in Aralık ayında yapmayı planladığı faiz artışı TL’yi negatif etkilediğini söylerken, “Trump’un başkan seçilmesi durumunda Meksika pesosunda ciddi değer kaybedecek. Bununla birlikte genel olarak bütün gelişmekte olan ülke para birimleri politik belirsizlik nedeniyle değer kaybedebilir. Seçimleri Clinton’ın kazanması durumunda da dolar değer kazanacağından, TL için her iki başkan adayının da etkisi yakın olacak. FED’in ise Aralık ayında faiz artırma olasılığı %80” şeklinde belirtti. IşıkFX Başanalisti Nalbantlı şöyle devam etti:

“Son dönemde gelişmelerin hepsi maalesef TL’yi olumsuz etkiliyor. Kurda kısa vadede 3.10’un üzerinde kaldığımız sürece yükseliş devam edebilir. Yeni zirve önce 3.15 sonrada 3.18 seviyesinde olabilir. Orta vadede ise 3.05 TL seviyesinin altını beklemiyorum. 2017 yılının ilk aylarında kurda 3.35 seviyesi görülebilir. Endekste ise 73 bin 500 seviyesine doğru satış baskısı devam edebilir”

XTB Araştırma Müdürü Arzu Toktay: "Türkiye 2016 yılının ikinci yarısında zorlu bir sınav dönemi geçiriyor. Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz artırım beklentisine bir de içerisinden geçtiğimiz olağanüstü dönem eklenince her haber TL negatif fiyatlanıyor.

08 Kasım Amerikan seçimlerinden sonra küresel piyasaların risk iştahına göre kırılma beklediğimiz Dolar/TL paritesinde bu sabah HDP milletvekilerine yönelik operasyonla tansiyon yükseldi. Opsiyon piyasasında Kasım ayı ile beraber artan volatilite ve dolar alım opsiyon talebi ile parite 3,10 üzerine yerleşti. Teknik olarak, aşırı alım bölgesinde olunmasına rağmen piyasa yukarı gitmekte istekli iken yukarıda 3,1640 mıknatıs görevi görebilir.

Aşırıya kaçan bir volatilitede Merkez Bankası başta olmak üzere politika yapıcılar gerekli gördükleri ilacı piyasaya verebilir. Bu ihtimal dahilinde teknik olarak 3,1070, psikolojik olarak 3,1000 seviyesini destek olarak görüyoruz. Ayrıca, önümüzdeki hafta döviz piyasasında seçim sonrası Dolar hareketinin de iyi senaryoda biizm için kurtarıcı olacağını hatırlatalım."

Borsa boştu

Güne yüzde 1,14 düşüşle 75 bin 805 puandan başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi saat 12.34 itibari ile 1646 puanlık düşüşle 75 bin 34 puandan işlem gördü. Hisse senetleri ortalama yüzde 2,16 seviyesinde değer kaybetti. Endeks gün içinde en düşük 74 bin 912 puanı görürken, en yüksek 75 bin 992 puanı gördü.

Tahvil bono piyasası

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanış yüzde 10.20 seviyesinden gerçekleşirken, valörde yüzde 10.13'e kadar geriledikten sonra son işlem yüzde 10.18 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvil bu sabah ise yüzde 10.33 seviyesinde. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanış yüzde 9.29 seviyesinden gerçekleşti.

Piyasayı etkiyen olaylar

Aralarında eşbaşkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 11 HDP'li milletvekili yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için göz altına alındı. Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün Bağlar ilçesindeki ek binası yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Gözler başkanlık seçiminde

Dış gündeme bakıldığında ise yatırımcılar, Salı günü ABD'de gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki farkın azalacak olmasından endişe ediyor. Yatırımcılar bu endişelerle beraber güvenli limanlara yöneliyor.

Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen son ankete göre Clinton, Trump karşısında az bir farkla önde olmaya devam ediyor.