Yüksekdağ: O hesapları MİT kullanıyor

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Ankara'daki bombalı saldırıların öncesinde patlama olacağına dair paylaşımların yapıldığı Twitter hesaplarının MİT tarafından kullanıldığını ve yönlendirildiğini iddia etti. Yüksekdağ, "IŞİD ve canileri tarafından gerçekleştirilen Ankara katliamının siyasi sorumluları AKP ve saray iktidarıdır" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, seçim çalışmaları için Gaziantep'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, partisinin Gaziantep milletvekili adayları ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

7 Haziran seçimlerinin ardından savaş ve gerilim siyaseti izlendiğini ileri süren Yüksekdağ, "7 Haziran seçimlerinden sonra başlayan gerilim, çatışma, kutuplaştırma, ayrıştırma dili ve siyaseti, yine tırmanan askeri ve siyasi operasyonlar bunların her birisi Türkiye'yi adeta bir çatışma gerilim zeminine dönüştürdü. Böyle bir zemin içerisinde Ankara katliamı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Ankara katliamının sorumlularını açığa çıkarmak için hükümetin tutumunun yetersiz olduğunu söyleyen Figen Yüksekdağ, "Ankara katliamını gerçekleştiren güçlerin kim olduğu bizim bakımımızdan çok açıktır. Siyasi sorumluları da tetikçileri ve bombanın pimini çekenler de çok nettir. IŞİD ve canileri tarafından gerçekleştirilen bu kanlı katliamın siyasi sorumluları AKP ve saray iktidarıdır. Bizim açımızdan bu gerçek net ve güçlü bir noktaya, aşamaya gelmiştir. Katliamın üzerinden bir hafta geçmiş olmasına rağmen hala siyasi iktidar kendisinin dışında yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan verilerin çeyreği kadar çaba sergilememiştir" diye konuştu.



'Twitter hesaplarını MİT kullanıyor'



Ankara'da meydana gelen bombalı saldırılar öncesinde sosyal medyada bombanın patlayacağına dair yapılan paylaşımları da hatırlatan HDP'li Yüksekdağ, söz konusu Twitter hesaplarının MİT'e ait olduğunu söyleyerek şöyle dedi:



"HDP üyelerini bu katliamda bilgisi olan sorumluluğu olan insanlar gibi yansıtmaya çalıştılar, sahte sosyal medya hesapları üzerinden. Son yapılan araştırmalar gösterdi ki; o hesaplar MİT hesapları. MİT tarafından kullanılan ve yönlendirilen Twitter hesabı. Urfa'da HDP'li bir arkadaşımız o sahte hesabın sahibi olduğunu söylemesi için işkenceye uğradı. İşkence yapıldı. Kafasına silah dayanarak 'ben kontrgerilla şefiyim' diyen kişinin işkencesi altında MİT'in hesabının kendisine ait olmasını itiraf etmesi için işkenceye uğradı. Yalanın bin türlüsü, suçun üzerini örtme manevrasının bin türlüsüyle karşı karşıya kaldık. Ama başaramadılar. Katliamdaki sorumluluğun üzerini örtemediler, örtemeyecekler."



'1 Kasım'da referandum yapılacak'



1 Kasımda yapılacak seçimin, diktatörlük ile demokrasi arasında bir referandum gibi gördüklerini anlatan Figen Yüksekdağ, "1 Kasım referandumdur. 1 Kasım'da Türkiye halkı bir şeye karar verecek; diktatörlük mü demokrasi mi? Bu ikisinden birisini seçecek. 1 Kasım'da bütün hesabı bozarsak bu savaş, gerilim, çatışma ve katliam, ölüm siyaseti son bulabilir. Yok eğer şer siyaseti kazanırsa emin olun Türkiye toplumuna büyük şerri, belayı, büyük savaş ve kaosu dayatacaklar" dedi.