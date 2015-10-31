Yüksekdağ: Erdoğan, Amed'in ne olduğunu 2 Kasım sabahında anlayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Adam çıkmış ‘Amed’ diyor. Amed ne ya? Ne oluyoruz” sözlerine tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “7 Haziran'da boş meydanlarda konuşanlara Amed halkı yine güzel yanıt verdi ,2 Kasım sabahında çok iyi anlayacaklar. Amed adını unutmayacaklar" dedi.

Van'ın Gevaş ilçesinde halka seslenen Yüksekdağ şöyle konuştu:

"Bizleri Van'da, Amed'de tehdit edenlere halkımız çok güzel yanıt verdi. 7 Haziran'da boş meydanlara konuşuyorlardı, bugün de boş meydanlara konuşuyorlar. Amed halkı çok güzel bir cevap verdi, Cumhurbaşkanı'na. Hani Cumhurbaşkanı soruyor ya, "Amed nedir? Amed nedir? diye. Amed'in ne olduğunu, Van'ın ne olduğunu 2 Kasım sabahı çok iyi anlayacak. Amed adını, Van adını unutmayacaksınız. Amed nedir diyenler, Amed'in ne olduğunu unutmasınlar. Van'ı bir kere daha öğrensin, hayatları boyunca unutmasınlar."

"7 Haziran'da miting meydanlarımız bombalanırken, gönüllülerimiz, yoldaşlarımız her bir yanda tutuklanıp hapishanelere doldurulurken, parti binalarımız yakılıp insanlarımız sokak ortasında linçle karşı karşıya kalırken, kazanmaya olan inancımızı bir an bile yitirmedik, direncimizi bir kere düşürmedik. Yüzümüzü ve alnımızı, gözlerimizin ışığını bir kere olsun karartmadık."

"İnadına barış, inadına demokrasi ve inadına kazanacağız diyenleriz. Bizim kazandığımız mevzilerimizi zulüm, zorbalıkla, savaşla hileyle elimizden almaya çalışanlar, emin olsunlar ki 1 Kasım'dan sonra bizlerin inadına çarpacaklar. Bizler savaşa karşı barışta inat ediyoruz. Bu topraklara onurlu barış gelecek."