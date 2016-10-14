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Yüksekdağ duruşmaya çağrıldı; gitmezse yakalama kararı çıkarılacak

"CMK 98/3 maddesi gereğince hakkınızda yakalama emri düzenleneceği ihtar olunur"

14 Ekim 2016 21:09

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a, duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında yakalama kararı çıkarılacağını bildiren çağrı yazısı gönderdi.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre, Ankara 4. Ceza Mahkemesi, Yüksekdağ hakkında "Örgüt propagandası yapmak", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Suçu ve suçluyu övme" iddialarıyla açılan dava için çağrı yazısı gönderdi.

Yüksekdağ'ın makamına gönderilen yazı yazısında, 27 Ekim günü görülecek duruşmaya katılınmaması durumunda yakalama kararı çıkarılacağı tehdidi yer aldı. Çağrı kağıdında şu ifadeler yer aldı: "Mazeretiniz olmadığı halde duruşmaya gelmediğinizde CMK 176/2 maddesi uyarınca zorla getirileceğiniz, CMK 206/1 madde uyarınca delillerin ortaya konulmasına başlanacağı, CMK 98/3 maddesi gereğince hakkınızda yakalama emri düzenleneceği ihtar olunur."

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