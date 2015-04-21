Yüksekdağ: Diyanet'i kaldıracağız; Demirtaş: Mehmet Görmez'in makam aracı ne olacak?

Halkların Demokratik Partisi 7 Haziran için seçim bildirgesini açıkladı.

HDP'nin seçim beyannamesinde yer alan "BİZ'ler her kimlikteniz" başlığı altında yer alan vaatleri Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ açıkladı. "Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağız" diyen Yüksekdağ'ın konuşması sırasında araya giren Selahattin Demirtaş, gülümseyerek "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in makam aracını ne yapacağız?" diye sordu. Demirtaş'ın 1 milyon lira olduğu söylenen makam aracıyla ilgili yaptığı bu gönderme salonu kahkahaya boğdu. Yüksekdağ ise Demirtaş'a ''Cemevine bağışlayacağız" yanıtını verdi.

HDP'nin seçim bildirgesini açıklayan Yüksekdağ ve Demirtaş'ın konuşmasından ilgili bölümler şöyle:

'Zorunlu din dersine son'

Din mezhep ayrımı yapmaksızın tüm halkların kendilerini özgürce ifade etme haklarını güvence altına alacağız. Bizler özgürlükçü laiklik anlayışını yaşama geçireceğiz. Zorunlu din dersi uygulamasına son vereceğiz. Din dersleri seçmeli ve isteğe bağlıu olacak. Alevi çocuklarının ve farklı inançtan öğrencilerinin, zorunlu din dersi politikasıyla dayatmaya uğramasına ve inancı onurunun böyle müdahaleyle karşı karşıya kalmasına izin vermeyeceğiz.

‘Diyanet kaldırılacak’

Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılacak, devletin din ve inanç alanından elini çekmesi sağlanacak. (Yüksekdağ'ın açıklamasının ardından Demirtaş, ''Diyanet işleri başkanının makam aracını ne yapacağız, onu konuşmadık?'' diye sordu. Yüksekdağ, ''Cemevine bağışlayacağız'' yanıtını verdi. )

Devlet insanların inancıyla yüreğiyle ilgili bir alanda düzenleyici bir baskı aygıtı olmaktan çıkarılacak.

Eşitlik ilkesi çerçevesinde ibadet mekanlarının tamamına kamusal destek sunulacak. Bu konuda yerel yönetimlere yetki ve görev verilecek.

Halklara yapılan soykırım karşısında halklardan devlet adına özür dilenecek. Devlet tarafından el konulmuş vakıf malları iade edilecek, maddi zararlar tazmin edilecek.

Tercih edilen kılık ve kıyafete hiçbir alanda müdahale edilmeyecek. Bir halkın dinin yada mezhebin diğerine üstünlüğünü dayatan ırkçı milliyetçi politikaları bizler hepimiz bitireceğiz. Tüm kimlik ve kültürlerin korunması için çalışacağız.