T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekdağ: Cuntacılar, 1980’de bile belediyelere el koymamıştı

“Kendi belediyelerini sanki düşman kalesiymiş gibi Türk bayraklarıyla donatmamıştı”

13 Eylül 2016 23:14

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, olağanüstü hal (OHAL) karar hükmünde kararnamesi (KHK) ile belediyelere kayyım atanmasına tepki göstererek “1980'de darbe gerçekleştiren cuntacılar, belediyelere el koymamıştı" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, partisinin bazı milletvekilleriyle Mardin'de incelemelerde bulunduktan sonra Barış Parkı'nda yaptığı açıklamada, kanun hükmünde kararname (KHK) ile 28 belediyeye yeni ‘görevlendirme' yapılmasını eleştirdi.

"Halka rağmen bir işgal operasyonu yaşanıyor ve bugün belediyelere el koyma kararının meşru ilan edilmesini, hukuki ilan edilmesini bekliyorlar. Hangi hukuka dayanıyorsunuz siz? Anayasa ile var olan, hukuk sistemiyle bu halkın helal oyuyla seçilmiş halk temsilcilerini hangi hukuka dayanarak, siz görevden alabilirsiniz? Yerine kendi memurlarını atayabilirsiniz?" diyen Yüksekdağ, bunun "hiçbir hukukta, yasada, anayasada yerinin olmadığın"ı söyledi.

Yüksekdağ, "1980'de darbe gerçekleştiren cuntacılar, belediyelere el koymamıştı. Kendi belediyelerini sanki düşman kalesiymiş gibi Türk bayraklarıyla donatmamıştı. Belediyelere kayyum atama uygulamaları bu düzeyde, bu çapta değildi asla. Belediye binalarını işgal edebilirsiniz, ama Nusaybin'de her sokakta o belediyenin o belediyede seçilmişlerin ruhu yaşar" diye konuştu.

 

ETİKETLER

figen yüksekdağohalkhkbelediyekayyımkayyumcunta1980

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24