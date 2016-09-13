Yüksekdağ: Cuntacılar, 1980’de bile belediyelere el koymamıştı

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, olağanüstü hal (OHAL) karar hükmünde kararnamesi (KHK) ile belediyelere kayyım atanmasına tepki göstererek “1980'de darbe gerçekleştiren cuntacılar, belediyelere el koymamıştı" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, partisinin bazı milletvekilleriyle Mardin'de incelemelerde bulunduktan sonra Barış Parkı'nda yaptığı açıklamada, kanun hükmünde kararname (KHK) ile 28 belediyeye yeni ‘görevlendirme' yapılmasını eleştirdi.

"Halka rağmen bir işgal operasyonu yaşanıyor ve bugün belediyelere el koyma kararının meşru ilan edilmesini, hukuki ilan edilmesini bekliyorlar. Hangi hukuka dayanıyorsunuz siz? Anayasa ile var olan, hukuk sistemiyle bu halkın helal oyuyla seçilmiş halk temsilcilerini hangi hukuka dayanarak, siz görevden alabilirsiniz? Yerine kendi memurlarını atayabilirsiniz?" diyen Yüksekdağ, bunun "hiçbir hukukta, yasada, anayasada yerinin olmadığın"ı söyledi.

Yüksekdağ, "1980'de darbe gerçekleştiren cuntacılar, belediyelere el koymamıştı. Kendi belediyelerini sanki düşman kalesiymiş gibi Türk bayraklarıyla donatmamıştı. Belediyelere kayyum atama uygulamaları bu düzeyde, bu çapta değildi asla. Belediye binalarını işgal edebilirsiniz, ama Nusaybin'de her sokakta o belediyenin o belediyede seçilmişlerin ruhu yaşar" diye konuştu.