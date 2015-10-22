Yüksekdağ: Canlı bombaların hedefinde ben vardım

HDP Eşgenel Başkanı Figen Yüksekdağ, Ankara Tren Garı'nda meydana gelen patlamadan sonra, kendisinin de canlı bombaların hedefi olduğunu öne sürdü.

Mardin'de özel bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerin katıldığı toplantıda bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, partinin çalışmaları ve hedefleri konusunda bilgi verdi. Ankara Garı'ndaki saldırıyı gerçekleştiren 2 canlı bombadan sonra, kendisinin de canlı bombaların hedefinde olduğunu ifade eden Yüksekdağ, hükümetin kendilerine bu tür konularda bilgi aktarımı ve çeşitli uyarılar, tedbirler geliştirmeleri amaçlı bir bilgilendirme yapmadığını anlatırken şöyle dedi:

"Bu zamana kadar yapmadı, bu son saldırıda da hükümetten muhataplarımızdan öğrenmedik. Bir ucu Gaziantep'te olan bir operasyonun sonucunda ulaşılan bilgilerdir. HDP Genel Merkezi'ne bomba yüklü bir araçla saldırıdan söz ediliyor. Ve bir başka saldırı planı daha var. Gaziantep'te benim katılacağım mitinge dönük bir saldırı olacağı bilgisi vardı. Hatta bu mitingin saldırının bizler mitinglerimiz iptal ettikten sonra ilçelerde yaptığımız halk buluşmalarının birisine yönelik yapılacağını öğrendik. 10 Ekim'den sonra kısa bir süre sonra mitinglerimizi bu gelen bilgilerden sonra iptal ettiğimiz yazılıyor. Ancak biz mitinglerimizi iptal ettiğimizde bize böyle bir gelmemişti. Biz mitinglerimizi Ankara'daki patlamadan sonra iptal ettik. Büyük grupla, büyük kitleler halinde mitingler yapmamayı uygun görmüştük ve o şekilde iptal etmiştik. Kendi halkımızı düşünerek tedbir amaçlı iptal ettik. Bu bilginin bize ulaşma tarihi 18 Ekim'dir. Yani benim aynı zamanda Gaziantep'te halk buluşmaları gerçekleştirdiğim günün akşamıdır. O zamana kadar hükümet kanalından bilgilendirme veya uyarı dahil dikkatimizi çeken olmadı."

'Beyaz Toros'la gitti siyah Ranger'lar geldi



DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hem de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu sert bir dille eleştiren HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, son günlerde gündemdeki beyaz Toros tartışmalarını değerlendirerek, şöyle dedi:

"Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Türkiye gündemine bomba gibi düşen bir sözü var. Çok ağır bir suçu, Van'daki miting meydanında itiraf etti. 'Eğer AK Parti 'yi iktidardan indirirseniz' Beyaz Toros'ların dolaşacağıyla tehdit etti. Bu halk 15 yıllık AK Parti iktidarında savaşın binbir türlüsünü gördü ve yaşadı. Yıllardır beklettiği Beyaz Torosları ve içindekilerle birlikte bir süre kızağa aldıklarını ve son dönemde bunu katliam timleri olarak çalıştırdıklarını görüyoruz. Son 8 ayda buralarda yaşananlara bir bakın. Çok açık bir şekilde 90'lı yılları aşan bir devlet terörü uygulanıyor. Açık bir faşizm uygulanıyor. Ve bütün tanıklar ve bütün yaşanan deneyimler gösteriyor ki, o dün 90'lı yıllarda Beyaz Toros'ların içinde gezen katliamcı çetelerin altına bu sefer, siyah camlı Ranger'lar çekmişler. Onları daha da güçlendirmişler, palazlandırmışlar. Bugün aynı 1990'lı yıllardaki çeteler, katliam timleri Van sokaklarında, Mardin sokaklarında, Amed sokaklarında dolaşıyorlar."