Yüksekdağ: AKP yüzde 49 ile övünmemeli, onların övündükleri tek şey savaş politikaları!

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Bu seçimde AKP-Saray iktidarının elde ettiği başarının meşru olduğu anlamına gelmez” dedi. Yeniden, daha güçlü bir ilerleme kararlığını ortaya koyacaklarını söyleyen Yüksekdağ, AKP iktidarının aldıkları yüzde 49’luk oy ile övünmemesini gerektiğini söylerken “Onların övündükleri ve sürdürmekte ısrar ettikleri tek şey savaş ve zor politikalarıydı” dedi.

7 Haziran seçiminde yüzde 13,1 alan ve 1 Kasım seçiminde 10,75 oy alabilen HDP’nin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın Parti Meclisi toplantısı öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Sandıkların kurulmuş olması, bu sandıklardan çıkan sonucun tartışmasız olduğu anlamına gelmez. Bu seçim sürecinin ve bu seçimde AKP-Saray iktidarının elde ettiği başarının meşru olduğu anlamına gelmez. Eğer bir mücadeleyi bir yarışı gayrimeşru yollardan kazandıysanız elde ettiğiniz sonuçla övünmeye hakkınız yoktur. Bugün saray ve AKP iktidarının elde ettiği yüzde 49'lık başarıyla övünmeye hakkı yoktur. Onların övündükleri ve sürdürmekte ısrar ettikleri tek şey savaş ve zor politikalarıydı.”

"Ölümü gösterip sıtmaya razı gelmenin mümkün olmadığını söyleyen Yüsekdağ, “Onlar daha bugüne kadar gerçek bir ana muhalefet partisi görmediler. Görecekler, HDP bizler Meclis'te de sokakta da yaşamın her bir alanında da bir ana muhalefet partisi olarak barışın, demokrasinin ve Türkiye halklarının hak ettiği yeni yaşamın sözcüsü, mücadelecisi olmaya devam edeceğiz.”