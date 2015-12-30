Yüksekdağ: Biz kelleyi koltuğa aldık, yolumuzdan dönmeyiz!

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, özyönetim talepleri yüzünden HDP'yi bölücü ilan edenlere “Biz kelleyi koltuğa aldık. yolumuzdan dönmeyiz” dedi.

Yüksekdağ’ın Van’da yaptığı konuşmasının bir kısmı şöyle:

Artık bizlerden bu halktan zorla rıza almanızın dönemi bitti. Zorla aldığınız rıza sizi helak edecek. Bugün bizi çökertmeye çalıştıklarını sananlar bu zulbün içinde helak olacaklar. Ellerinden paçalarından kan damlıyor.

Çeteleri sokaklara salmışlar. Biz kelleyi koltuğa aldık. yolumuzdan dönmeyiz. 'Devletin bölünmez bütünlüğünü savunuyoruz' diyorlar. Siz bölücünün önde gidenisiniz. Sizin böldüğünüz halkları toprakları biz birleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah da bunu başaracağız.