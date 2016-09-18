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Yüksekdağ: Alp Altınörs’ün tutuklanması siyasi komplo operasyonudur!

“İçeriği bomboş olan bir kumpas!”

18 Eylül 2016 22:36

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, partisinin eş genel başkan yardımcısı Alp Altınörs’ün tutuklanmasını 'siyasi komplo operasyonu' olduğunu söyledi.

Evrensel’in haberine göre Yüksekdağ,  “Karşımızda artık bir hukuk devleti yok. Türkiye’yi iktidarın dayanağına dönüştürülmüş bir yargı mekanizması yönetiyor" diye konuştu.

Yüksekdağ, Altınörs’ün 10 Ekim Katliamında hayatını kaybeden Zakir Karabulut’un cenaze töreninde yaptığı konuşma nedeniyle “örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin HDP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, HDP Hukuk Komisyonu üyesi Aysel Tuğluk, Özgürlükçü Hukukçular Derneği Ankara Eş Başkanı Av. Alişan Şahin ile aynı zamanda HDP Ankara İl Eş Başkanı olan Altınörs’ün eşi Birsen Kaya katıldı. Alişan Şahin, Altınörs’ün gözaltı ve tutuklama sürecine dair kimi bilgiler paylaşarak, “Bu soruşturma kurgulanmış bir kumpas. İçeriği bomboş olan bir kumpas” dedi.

“Neyi saklıyorsunuz?”

Alp Altınörs’ün tutuklamasına tepki gösteren Figen Yüksekdağ şunları söyledi: 

“Karşımızda artık bir hukuk devleti yok. Türkiye’yi iktidarın dayanağına dönüştürülmüş bir yargı mekanizması yönetiyor. Yaptıklarını hukukileştirmek gibi bir anlayışla ilerliyor Türkiye’deki siyasi iktidar… Anladığımız tek şey HDP’ye yöneltilen siyasi komplo operasyonlarıdır. Bu zamana kadar sayısız kez iktidarın sahibi olanlar siyasi komplo operasyonlarıyla iktidarlarını pekiştirdiklerini sandılar. Ama her bir siyasi komplo operasyonu başka bir çöküntünün yaşanmasına yol açtı. Ergenekon, Balyoz ve KCK operasyonlarına varana dek. Son süreçte darbeye karşı mücadele adı altında yürütülen operasyonlara kadar.Altınörs’ün tutuklanması da bu komplo operasyonlarından birisidir.” 

Altınörs’ün tutuklanma gerekçesine de dikkat çeken Yüksekdağ, “İktidarın medyalarında iddianameler ve fezlekeler yazılıyor, gözaltı gerçekleştirildikten sonra da emniyeti servis ediliyor… Bütün Türkiye biliyor ki insan olan, insan için yüreği yanan herkes başından sonuna o cenaze törenlerinde ne yaşandığını çok iyi biliyor. Alp Altınörs’ün yürüttüğü çalışmalar ayan beyandır. Tutuklayanlar ise dosyaya gizlilik kararı getirdi. Neyi saklıyorsunuz?” diye sordu.

Altınörs’ün Ankara Emniyeti’nde işkence gördüğünü de dile getiren Yüksekdağ, “Yaşamın mücadelenin her yerinde sizin otur, kalk talimatınıza uymuyoruz. İçeride de sizin bu talimatlarına uymayacağız. Herkesi Alp Altınörs özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sürecek olan kampanyaya katılmaya çağırıyorum” dedi. 

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