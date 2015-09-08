Yüksekdağ: Acıların sorumlusu çözümü buzdolabına kaldıranlardır

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Dağlıca'da PKK tarafından düzenlenen saldırıda 16 askerin şehit olmasına değinerek, “Yaşanan bütün bu acıların ölümlerin trajedinin sorumlusu çözümü buzdolabına kaldıranlardır. Karşı karşıya bırakıldığımız bu büyük ve tarihsel tehlikenin sorumlusu bugün Saray'ın iktidarını korumaya çalışanlardır” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, MYK toplantısı öncesi genel merkez binası önünde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Dağlıca saldırılarını değerlendiren Yüksekdağ, 2 aylık süre içerisinde 200’e yakın asker, sivil ve polisin hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Bunların her birisi 1 Kasım’da iktidarının güvence altına almak isteyen, Saray'ını güvence altına almak isteyen siyasetin, egemenlik hırsı nedeniyle yaşandı” diye konuştu.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 7 Haziran seçimleri sonrasında toplumun hazırladığı barış ve demokrasi ortamına tahammül edilemediğini belirten Yüksekdağ, şöyle devam etti: "Bunun karşısında savaş hazırladılar. Çözümü buzdolabına kaldıranlar, Cizre’de 2-3 günden bu yana 10 yaşındaki evladının cenazesi çürümesin diye bedenini buzla ovan anneye nasıl hesap verecekler. Yaşanan bütün bu acıların, ölümlerin trajedinin sorumlusu çözümü buzdolabına kaldıranlardır. Karşı karşıya bırakıldığımız bu büyük ve tarihsel tehlikenin sorumlusu bugün Saray'ın iktidarını korumaya çalışanlardır.”



Yüksekdağ, "Dün parti binalarımıza 128 planlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıların her biri polis nezaretinde yapıldı" dedi.