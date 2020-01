Yüksekdağ: 400 vekil alamadıkları için yüzler gencimizin canını aldılar

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "400 vekil alamadıkları için yüzlerce gencimizin canını aldılar. Başkanlık ilan edip diktatörlük kuramadıkları için, Türkiye'deki demokrasi umudunu ve mevzilerini kararttılar" dedi.

Bağcılar Yenimahalle Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışının ardından, meydanda toplanan kalabalığa seslenen Yüksekdağ, “Gençlerin, çoluğun çocuğun kanı üzerinden kazanacakları 400 milletvekilinin hayrını görebilirler mi sanıyorsunuz? Bu haram kazancın hayrını görebilirler mi?" ifadelerini kullandı.

"400 vekil alamadıkları için yüzlerce gencimizin canını aldılar"

Figen Yüksekdağ'ın konuşması şöyle:

“1 Kasım'da istemediğimiz bu seçime gitmemizin tek bir nedeni var. Saray'ın başkanlık hevesi, başkanlık hülyası. 400 vekil alamadıkları için yüzlerce gencimizin canını aldılar. Başkanlık ilan edip diktatörlük kuramadıkları için, Türkiye'deki demokrasi umudunu ve mevzilerini kararttılar. 7 Haziran seçimlerinde, 'Eğer HDP barajı geçerse kaos olur, HDP barajı aşarsa sizlere bedelini ödetiriz' demişlerdi. İşte bugün bütün Türkiye halkları bizlerle birlikte bu karanlık siyasi iktidar tarafından cezalandırılmaya çalışılıyor.

Eğer 7 Haziran seçimlerinde HDP barajı aşamasaydı, 400 vekil sevdası peşinde olanlar yine savaş çıkaracaktı. Dört bir yanda partimize dönük saldırılar ve tutuklama operasyonları gerçekleştiriliyor. İki gün önce İstanbul'da parti yöneticilerimiz, parti çalışanlarımız, HDP'ye gönül veren kardeşlerimiz terör örgütü operasyonu adı altında, çürük polis fezlekelerine dayanarak gözaltına alındı ve bir kısmı tutuklandı. Bizim aldığımız her bir oy helaldir. Bizim tırmandığımız her bir merdiven helaldir, haktır. Kazandığımız her bir zafer anamızın sütü kadar helaldir.

"Böyle bir seçimi kazansalar bile, tarihte kaybeden olacaklar"

Gençlerin, çoluğun çocuğun kanı üzerinden kazanacakları 400 milletvekilinin hayrını görebilirler mi sanıyorsunuz? Bu haram kazancın hayrını görebilirler mi? Böyle bir zulüm ve savaş üzerinden kazanacakları bir seçim hayal ediyor olabilirler. Seçimi kazanmak için her türlü çılgınlığı yapıyor olabilirler. Ama böyle bir seçimi kazansalar bile, tarihte kaybeden olacaklar. 1 Kasım seçimlerinde onlara kazanacakları böyle bir seçim nasip etmeyeceğiz, Allah da nasip etmesin. 2009 yılında KCK operasyonları adı altında 10 bin siyasi kadroyu gözaltı operasyonlarıyla içeri aldılar ve tutukladılar. Buna cevabımız, 10 bin aldılarsa, 20 bin gelmek oldu."

“KENDİ İNSANLIKLARINDAN KALAN PARÇALARI AYAKLAR ALTINA ALIP SÜRÜKLÜYORLAR"

“Bizler büyük insanlık, büyük barış derken, insanlık değerlerini yaşamın ve siyasetin merkezine yerleştirmeye çalışırken, Şırnak'ta insanlık bir panzerin arkasına bağlanıp sürükleniyor. İnsanlığımızı sürükleyenlere lanet olsun. Onlar bizim direncimizi değil, kendi insanlıklarını yerlerde süründürüyorlar. Kendi insanlıklarından kalan parçaları ayaklar altına alıp çiğniyorlar. Ölümlerle yarattıkları dehşetle halkımızın üzerine korku salmaya çalışanlara sesleniyorum: Korkunuzu hiçbir silah saklayamaz. Siz o kadar korkmuş, o kadar cesaretsizleştiniz ki, insanlık değerlerinizi yerlerde süründürecek kadar. En aşağılık, en ahlaksız saldırılardan medet umacak kadar bir çaresizlik içerisinde kıvranıyorsunuz."