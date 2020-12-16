T24 LogoT24 Logo
Gündem

DEVA Milletvekili Yeneroğlu: Yargıtay üyelerinin talimatla oy vermeleri bekleniyor

"Onurlu, vicdanlı ve anayasaya sadık hakimlerin mücadelesine yürekten ihtiyaç duyuyoruz"

16 Aralık 2020 19:10

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay'daki Anayasa Mahkemesi (AYM) seçimlerinin 17 Aralık'a ertelenmesinin arkasındaki isim olduğu öne sürülen Yargıtay üyesi İrfan Fidan'a ilişkin, yüksek yargı üyelerine baskı yapılarak adaylıktan çekilmeleri sağlandığı iddiasında bulundu. Yeneroğlu, "Gözümüzün önünde yapılan operasyonla, Yargıtay üyelerinin çoğunluğunun hiç tanımadıkları bir adaya talimatla oy vermeleri beklenmektedir" dedi.

ETİKETLER

Mustafa YeneroğluDEVAYargıtayAnayasa MahkemesiAnayasa Mahkemesi üyeliğiAYMAYM üyeliğiYargıtay üyesiİrfan Fidanİrfan Fidan AYMİrfan Fidan Yargıtayİstanbul Başsavcısı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24