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Yüksek Yargı'da atama krizi

Hâkim ve savcı atamasından sonra şimdi de yüksek yargıda atama krizi yaşanıyor.

05 Ocak 2010 02:00

T24 - Hâkim ve savcı atamasından sonra şimdi de yüksek yargıda atama krizi yaşanıyor. Boşalan 33 Yargıtay üyeliği için hala seçim yapılamadı. Bunun sebebi ise Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun hazırladığı listeyi oylamaya sunmaması.

CNN Türk muhabiri Serhat Dal'ın haberinde Yargıtay Kanunu'na göre, 10. üyelik düştükten sonra en geç 2 ay içinde seçim yapılması gerekiyor. Ancak Yargıtay'da 33 üyelik hala boş. Üstelik 8 aydır seçim yapılamıyor.

Seçim yapılamamasının nedeni, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) seçilmiş üyeleriyle Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı müsteşarının yine karşı karşıya gelmesi.

Çünkü, kurulun seçilmiş üyelerinin belirlediği isimlere bakan ve müsteşarı itiraz ediyor.

En son cuma günü yapılan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu toplantısında da Adalet Bakanı listeyi  oylatmadı.

Yargıtay Başkanı'ndan karamsar mesajlar

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, yeni yıl öncesi karamsar mesajlar vermiş, "Çok umutlu birşey söyleyemeyeceğim" demişti.

Yargıtay'da şu anda 33 üyeliğin de boş olduğunu, HSYK tarafından boş üyelikler için hala seçim yapılmadığını kaydeden Gerçeker, yasa gereği Yargıtay'da 10 üyelik boşaldığında zorunluluk olarak HSYK tarafından seçim yapılması gerektiğini hatırlatmıştı.

Eksik kadro ve bu iş yüküyle hizmet vermeye çalıştıklarını anlatan Gerçeker, hâkim kadrosu tamamlansa bile boş üyeliklere seçim yapılmadıktan sonra müzakerelerin yapılamayacağını, iş yükünün devam edeceğini söylemişti.

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