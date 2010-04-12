Yüksek yargı toplantısında arbede!

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Erdoğan'ın eleştirilerine Özbek'ten değerlendirme

'İnandığımızı söyleriz dememiz eleştiri konusu oluyor'

Adliyenin konferans salonunun küçük olması ve Yargıtay ve Danıştay'dan üye ve tetkik hâkimlerinin de toplantıya katılması nedeniyle salonda oturacak yer bulamayan Mustafa Şahin Tanrıöver adlı savcı, Ankara Adliyesi'nde görevli olduğunu, toplantıda kendi sorunlarının tartışılacağını, Yargıtay ve Danıştay'dan gelen konuklar nedeniyle oturacak yer bulamadığını dile getirdi.Tanrıöver'in, "Ankara Adliyesi hâkimleri kapıda bekliyor. Burası YARSAV'a destek toplantısı değil" diye bağırması üzerine, salonda bulunan bazı hâkim ve savcılar Tanrıöver'e tepki gösterdi.Tanrıöver'in bir kadın koruma polisi tarafından dışarı çıkarılmak istenmesi sırasında da kısa süreli arbede yaşandı.Bu sırada "Başkaları geldi oturdu, bize yer kalmadı" şeklinde tepkisini dile getiren hakim ve savcılara, diğer hâkim ve savcılar "Başkaları dediğinde hâkim, savcı" diyerek karşı çıktı.Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Ankara Adliyesi'nde görevli hâkim ve savcılarla bir araya geldi.Adliyenin konferans salonundaki toplantıya, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Uğurlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Cumhuriyet Savcıları, hâkimler, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile tetkik hâkimlerinin katıldığı bildirildi."Hâkim ve savcıların mesleğe ilişkin sorunları ve çalışma şartlarıyla ilgili konuların ele alınacağı" bildirilen ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, saat 15:00'te başladı.Yüksek yargı organlarının başkanları Adliyeye gelişlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri tarafından karşılandı.Yüksek yargı toplantının ardından Anayasa değişikliği ile ilgili akşam saatlerinde açıklama yapacak.Yargıtay Başkanı Gerçeker, Yargıtay'a gelişinde gazetecilerin bugün Ankara Adliyesi'nde hâkim ve savcılarla yapacağı toplantıyla ilişkin sorularını yanıtladı.Başbakan Erdoğan'ın toplantıya ilişkin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, Gerçeker, "Olabilir o kendi değerlendirmesi. Arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz, sorunlarımızı tartışacağız" dedi.Gerçeker, "Toplantının gündeminde ne var?" sorusuna ise "Hiç bir şey yok. Gündemde sadece sohbet var" yanıtını verdi.Hasan Gerçeker, diğer sorular üzerine toplantının basına kapalı yapılacağını, toplantı yapılmasına ilişkin talebin adliyedeki hâkim ve savcılardan geldiğini söyledi.Gerçeker, soruların ardından bir konuyu paylaşmak istediğini ifade ederek, "Biz 'inandığımızı söyleriz' derken bu eleştiri konusu oluyor. Biz Anayasa değişiklikleriyle ilgili, yargı bağımsızlığıyla ilgili görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. Herhalde demokratik bir ülkede bu kadar düşünce belirtme özgürlüğü de olduğunu sanıyorum. Bunu özellikle belirtmek istedim" diye konuştu.Bu arada, Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun saat 13:00'te başlayan, Anayasa değişikliğiyle ilgili oluşturulan komisyonun hazırladığı raporun değerlendirileceği toplantının ardından da açıklama yapılması bekleniyor.Başbakan Erdoğan, dün (11 Nisn 2010) ABD'ye hareketinden önce toplantıya ilişkin, "Bu brifingle neyi değiştireceksiniz, bunların hepsi gerilimi yükseltme ve halkı yönlendirme amaçlı" değerlendirmesini yaptı.