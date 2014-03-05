'Yüksek yargı organı başkanı gereğini yapmak zorundadır'

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan ile eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği öne sürülen, 18 Temmuz 2013 tarihindeki Danıştay Başkanlığı seçiminde Zerrin Güngör'ün lehine diğer aday Mehmet Emin Kuz'ün çekilmesi talebinin yer aldığı konuşmayı yorumladı. Eminağaoğlu, telekulak skandalları ile ilgili olarak kendilerinin daha önce harekete geçtiğini ancak "Türkiye'de telekulak sorunu yok" denilerek cezalandırıldıklarını belirterek, "Yaratılan bumerang kendilerini vurdu" dedi.

Ömer Faruk Eminağaoğlu, ayrıca yüksek yargı organlarının başkanlarının ses kayıtları hakkında açıklama yapmadıklarını belirterek, "Yüksek yargı organı başkanının da tarafsızlığının kuşku kaldırmaması gerekmektedir. Gereğini yapmak zorundadır" dedi.

Artı bir televizyonunda yayınlanan "Canlı Gaste" programında Can Dürdar'a konuşan Eminağaoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Kayıtlarda isimleri geçenlerin siyasal sorumluluğu apayrıdır. Bunun hesabıın vermelidirler.

Yüksek yargı organı başkanının da tarafsızlığının kuşku kaldırmaması gerekmektedir. Gereğini yapmak zorundadır. Gereği çok açık.

Bu dinlemeler yolunda hukuki adımların atılması görüşündeyiz. Türkiye'yi omyana telekulak.

Biz telekulak sorununu gündeme taşıdığımızda "Türkiye'de telekulak sorunu yok" denilerek bizi cezalandırdılar. Ses kayıtlarındaki bakan bizi cezalandırdı. Yaratılan bumerang kendilerini vurdu.

Hukuk devleti içerisinde adımlar atılsın. Bu konuşmalar burada bırakılmasın. Üzerine gidilsin. Yüksek yargı organlardında bu kayıtlarla ilgili kimseden ses çıkmadı.

İlla ses kayıtlarının ortaya dökülmesi mi gerekiyordu.

Hem siyasal sorumluluk hem de yargı etiği bakımından herkes üzerine düşeni yapmalı. Yargısız infaz yapmaktansa, hukuku içerisinde adımlar atmak gerekiyor.

Tarafsız olmak ve tarafsız görünmek zorundadır. Seçim yapılırken bu koşulların bulunmadığını da belirtmiştik."