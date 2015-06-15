Yüksek vergiyi protesto eden genelev, müşterilerine ücretsiz hizmet veriyor!

Avusturya'da bulunan bir genelevin sahibi, son 10 yılda 5 milyon euro vergi ödediğini belirtti ve yüksek vergileri protesto amacıyla genelevin müşterilerine ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kararın ardından binanın önünde uzun kuyruklar oluştu.

Avusturya’nın Salzburg kentinde bir genelev, yüksek vergileri protesto etmek amacıyla müşterilerine bir yaz boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Hürriyet 'te yer alan habere göre, genelev internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: “Artık vergi ödemiyoruz. Hemen geçerli. Giriş ücretsiz! İçkiler ücretsiz! Seks ücretsiz!”

Genelev telefonuna çıkan bir kadın , internet sitesinde yer alan açıklamanın şaka olmadığını doğrularken, Viyana merkezli Österreich gazetesi, bu teklifi değerlendirmek isteyenlerin genelevin dışında oluşturduğu kuyruğun fotoğrafına yer verdi.

Gazete, genelevin sahibi Hermann Mueller’in son aylarda medyaya verdiği söyleşilerde, vergi sisteminin “cezalandırma” amaçlı olduğundan yakındığını yazdı. Köln, Münih, Linz ve Graz'da da genelev işleten Mueller, zararı kendi cebinden karşılayacağını söyledi.