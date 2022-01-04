Yüksek Temsilci Borrell, AB'nin Kiev'e desteğini göstermek için Ukrayna'ya gidiyor: 'Temas hattı'nı ziyaret edecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya kendi batı sınırında asker yığınağı yaparken Brüksel'in Kiev'e desteğini göstermek için Ukrayna'ya gidecek.

Borrell, Ukrayna ordusu ile doğudaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların karşı karşıya geldiği "temas hattını" da ziyaret edecek.

Ukrayna ziyareti boyunca başkent Kiev'de yetkililerle de temaslarda bulunacak olan Borrell, "Avrupa'nın güvenliği hakkında tüm konuşmalar AB ile koordineli ve AB'nin katılımıyla olmalı" dedi.

AFP'ye göre AB, ABD ve Rusya Avrupa'daki güç dengelerini müzakere ederken kenarda bırakılmaktan endişe ediyor.

ABD ve Rus heyetleri, pazar günü başlayarak Cenevre'de iki gün süreyle Ukrayna krizini görüşecek.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.