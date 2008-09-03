Yüksek tansiyona yabancı yatırım tedavisi

Procter&Gamble'ın Braun Sağlık Ürünleri kısmını satın alarak tansiyon ölçer pazarına adım atan ABD'li Kaz Incorparated, 15 milyon tansiyon hastası olan Türkiye pazarına hızlı girdi. 2007'de 120 bin adetle en fazla tansiyon ölçer aletini Türkiye'de satan şirket, aynı başarıyı yakalamak için Afrika ve Ortadoğu pazarlarını da İstanbul'daki merkeze bağladı. Kaz Incorporated Türkiye Ortadoğu ve Afrika'nın başına da Cemail Baykuş'u getiren şirket, 30 yakın ülkeyi de Baykuş'a bağladı.



ABD'li Kaz Inc'nin 2006 yılında P&G'ya bağlı Braun markalı sağlık ürünlerini satın aldığını ve aynı yılın haziran ayında İstanbul merkezini kurduğunu belirten Cemail Baykuş, tansiyon ve ateş ölçer satışlarındaki yüksekliği gören şirketin başkanının pazarı incelemek için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Şirketin satın almadan sonra ilk toplantıyı da Türkiye'de gerçekleştirdiğini ve strateji geliştirdiğini belirten Baykuş, şunları söyledi:



"Şirket başlangıçta Türkiye pazarını bir Avrupa ülkesinden yönetmeyi düşünüyordu. Yüksek satışları görünce nedenini araştırmışlar. Ben daha önce Braun'un tansiyon ve ateş ölçerlerinin başındaydım. Benimle temas kurdular. Çünkü bu pazar ve ürünler iyi bildiğim bir konu. Yüksek satışları da biz gerçekleştirmiştik. Önce İstanbul ofisini kurdular. Arkasından Ortadoğu ve Afrika pazarındaki ülkeleri de bana bağladılar. Şu anda geçiş sürecini tamamlamak üzereyiz. Braun'un sağlık ürünlerini satan distrübütörlerle ilişkiyi yeniden başlatıyoruz. Birinci hedefimiz daha önce de bu ürünü satan distrübütörleri bünyede tutmak. Aynı şeyi Ortadoğu ülkelerinde de yapıyorum. Braun'u satan distribütörlerle teker teker sözleşme yapıyorum."



Türk hastalar bilinçsiz



Tansiyon ölçer aletlerinin en fazla Türkiye'de satılmasının nedenini ise Türkiye'deki beslenme alışkanlıklarına bağlayan Cemail Baykuş, Türkiye'de 15 milyon tansiyon hastası olmasına rağmen bunların sadece 1 milyonunun düzenli olarak kontrollerini yaptırdığını belirtti. "ABD ve Avrupa ülkelerinde ise insanlar bu konuda daha bilinçli" diyen Baykuş, bu ülkelerde hastaların kontrollerini daha düzenli yaptırdıklarını ve evde ölçmeye gerek görmediklerini söyledi. Türkiye'de bu pazarın 2003 yılından itibaren gelişmeye başladığını kaydeden Baykuş, şunları söyledi:



"Braun markası Gilette bünyesindeyken tansiyon ölçer satışları 10 bine yaklaşıyordu. O dönemde yaptığımız pazarlama çalışmaları ile tansiyon ölçer sayısında ciddi bir artış sağladık. Geçen yıl 120 bin adet Braun markalı tansiyon ölçer, 30 bin adet de ateş ölçer sattık."



Baykuş, Braun markası ile bugün tansiyon ölçer pazarında yüzde 40 pazar payına sahip olduklarını da söyleyerek, "Türkiye'de tansiyon ölçer pazarı 15-17 milyon dolar, ateş ölçer pazarı da 5 milyon dolar büyüklüğünde. Ateş ölçerlerde hedefimiz 40 bin adet satış rakamını yakalamak" dedi.



Honeywell'le havayı temizleyecek



ABD'li Kaz Inc'nin bundan sonraki hedefleri arasında hava nemlendirme ve temizleme cihazlarını da Türkiye'de satışa sunmak yer alıyor. Bu kapsamda 1996 yılında bünyelerine kattıkları Honeywell markalı ev konforu ürünlerini Türkiye pazarına sunmaya hazırlanan firma, özellikle hava nemlendirme ve temizleme cihazlarında iddialı. Baykuş, bu konuda da şunları söyledi:



"Bu konuda Türkiye'nin gelişime açık olduğunu düşünüyoruz. Çok fazla bilinmeyen bir konu. Yeni bir sektörün oluşmasını da sağlamış olacağız. Evdeki havayı kirleten nedenler arasında çiceklerin polenleri, eşyaların tozları, sigara ve evcil hayvanlara kadar birçok konu var. Bu ürünler evdeki havayı yüzde 99 oranında temizliyor. Bu ürünlerde özellikle yüksek gelir grubunu hedefliyoruz."



530 milyon dolar ciroya sahip



ABD'li Kaz Incorporated, ilk elektrikli buhar makinesinin mucidi olan Max Katzman tarafından 1926 yılında kuruldu. Bugün üçüncü kuşak tarafından yönetilen firma, ilerleyen yıllarda hava nemlendirme, hava temizleme, ısıtıcılar, vantilatörler, soğutucular ve klimalar ile ev konforu kategorisine girerek ürün yelpazesini sürekli geliştirdi. 1994 yılında P&G'nin isteği ile Vicks markalı hava temizleme ve nemlendirme ürünleri geliştirip pazarlayan firma, arkasından yine Vicks markası ile ateş ölçerler kategorisine girdi. 1996'da Honeywell'in ev ürünleri bölümünü bünyesine katan Kaz Inc., dünya çapındaki büyümesini 2006 yılında Braun Sağlık Ürünlerini bünyesine katarak sürdürdü. Kaz Inc'nin geçen yılki cirosu 530 milyon dolara ulaştı.





