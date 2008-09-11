Yüksek tansiyon

Vandereycken’in, elleriyle boynuz şekilde “öküz” işareti yapması ve İtalyanca ağır sözler söylemesi, Fatih hocayı çıldırttı. Olaylardan dolayı FIFA gözlemcisi, Terim’in ifadesini aldı



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile Belçika’nın çalıştırıcısı Rene Vandereycken, hem maç içerisinde, hem de maç sonrasında kapıştı.



İkinci yarı oynanırken, meslektaşının kendisine İtalyanca çok ağır şeyler söylemesi üzerine çıldıran Fatih hoca, Vandereycken’in üzerine yürüdü. Belçika’nın teknik patronu ise konuşmaya devam ederken, bir yandan da teknik alanı işaret ederek, “Buradan çıkmıyorum” dercesine 4. hakem Philippe Kalt’a, Terim’i şikayet etti.



Uzatma dakikalarında da Vandereycken’in, taca çıkan bir top sonrası, oyun başladıktan sonra sahaya ikinci bir top atması, Fatih hocayı iyice çileden çıkardı. Terim, olayı protesto etmek için bir topu ayağıyla yedek kulübesine doğru attı. Belçikalı çalıştırıcı, bunu da 4. hakeme gösterdi. Maçın ardından Vandereycken’in üzerine yürümeye çalışan Terim’i, Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl ve yardımcıları sakinleştirmeye çalıştı.



Gazetecilere şikayet



Belçika cephesinin provokasyonuna uyan FIFA gözlemcisi Norveçli Johanssen’in de statta, olaylarla ilgili Terim’in ifadesini aldığı öğrenildi.



Vandereycken’in, Terim’e elleriyle boynuz işareti yapıp, “Öküz” demek istediği, Bunun üzerine Terim’in çileden çıktığı vurgulandı. Fatih hoca, maç sonrasında da Belçikalı gazetecileri kenara çekerek, Vandereycken’in işaretlerini gösterdi, onlara şikayette bulundu.



‘Asla tahammül edemezdim’



Fatih Terim, 20 yıllık teknik adamlık hayatında böyle bir hareketle karşılaşmadığını söyledi. Meslektaşlarıyla kolay kolay muhatap olmadığını ifade eden Terim, “Ama kulübemize karşı öyle bir şey yaptı ki, tahammül edemezdim. Kendisine yanıt verdim” dedi. “Üç topla oynanan maç ilk defa gördüm” diye sözlerine devam eden Terim, “Biz de etten kemikten insanız. İnsan olan yerde, tepki de vardır. Keşke olmasaydı” ifadesini kullandı.



‘Belçika’nın üzerinde olamaz’



Belçika Teknik Direktörü Rene Vandereycken, maç sonrasında Terim için ağır konuştu. Maçtan önce sahada Fatih Terim’e ulaşamadığını belirten Vandereycken, “Fatih hoca Türkiye’nin üzerinde gibi görünüyor. Ama bizim ve Belçika’nın üzerinde olamaz. Ben o hareketi, oradan gelen tepkiler üzerine yaptım. Bu tür hareketlere alışık değiliz. Biz de saygı istiyoruz” dedi. Belçika’nın teknik patronu, topa vurmasını ise, “O an içimden geldi ve vurdum” diye konuştu.



