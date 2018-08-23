Yüksek sesli ezandan şikayetçi oldu, 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'da ezanın sesinin yüksek olmasından şikayet eden Budist bir kadın dine hakaretten 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin asıllı olduğu belirtilen Meiliana adlı 44 yaşındaki kadının Temmuz 2016'da Medan kentinde evinin yakınındaki camiye giderek sesin kısılmasını istediği söyleniyor.

Meiliana'nın şikayetinden sonra bölgede bazı Budist tapınakları ateşe verilmiş, öfkeli kalabalıkların saldırısına uğramaktan korkan bazı Çinliler evlerini terk etmişti.

Avukatı, Meiliana'nın mahkemede gözyaşlarıyla karşıladığı kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

800 bin caminin ses sistemleri elden geçirildi

Uluslararası Af Örgütü'nün Endonezya bürosu, kararı "gülünç" olarak niteledi.

Nahdlatul Ulama adlı Sünni örgütün hukuk bürosu başkanı Robikin Emhas ise "Ezanın sesi yüksek' demek nasıl dine ya da bir gruba hakaret olarak değerlendirilebilir?" dedi. Robikin, dine hakaretle ilgili yasaların ifade özgürlüğünü engelleme aracı olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Meiliana'nın şikayetinden sonra ülke genelindeki 800 bin kadar caminin ses sistemleri elden geçirilmişti.

Yaklaşık 260 milyon nüfuslu Endonezya'da nüfusun yüzde 87'si Müslüman. Budistler, nüfusun binde 7'sini oluşturuyor.