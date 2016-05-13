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Yüksek sesle konuşan gençleri ayaklarından vurdu

Başka olaylardan da sabıkası bulunan İrfan Kocatepe olay yerinden kaçtı

13 Mayıs 2016 21:02

Adapazarı’nda, 60 yaşındaki İrfan Kocatepe yüksek sesle konuşmamaları için uyarıda bulunarak tartıştığı 2 genci tabanca ile ateş ederek bacaklarından vurdu. İrfan Kocatepe olayın ardından kaçarken, 2 genç ise tedavi altına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, saat 14.00 sıralarında, Adapazarı Karaağaç Bulvarı’nda bir işhanında meydana geldi. İşhanında işyeri bulunan İrfan Kocatepe, iddiaya göre çay ocağında kadın arkadaşlarıyla oturan Necip Aydemir ve Eyüp Doyağan’ı yüksek sesle konuşmamaları için uyardı. İrfan Kocatepe ile 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İrfan Kocatepe üzerinde bulunan tabancasını çıkartarak Necip Aydemir ve Eyüp Doyağan’ı bacaklarından vurdu.

Daha önce karıştığı suçlardan infazı olduğu belirlenen İrfan Kocatepe araçla olay yerinden kaçtı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıklarıSakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındılar. Polis, İrfan Kocatepe’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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