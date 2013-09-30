Yüksek Seçim Kurulu seçmen sayısını TBMM’ye göndermeyi reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), “seçmen sayısı, seçimlerde basılan oy pusulası ile kullanılan oy pusulası sayısı” gibi bilgileri “kurulun yargısal niteliği nedeniyle milletvekillerinin yazılı soru önergelerine yanıt verilemeyeceği”ni gerekçe göstererek TBMM’ye göndermedi.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, son yıllarda seçimlerle ilgili seçmen sayısı ve seçim güvenliğine ilişkin ciddi tartışmalar yaşandığına dikkat çekerek “Biz YSK’nin yargı faaliyeti ile ilgili bir şey sormuyoruz. Basit bilgilere bile devlet sırrı muamelesi yapılması, yargı fonksiyonunun arkasına sığınılması kabul edilemez” diye tepki gösterdi.

YSK oturup karar mı verdi?

Acar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Adalet Bakanlığı, soru önergesini yanıtlanması için YSK’ye iletti. YSK ise tartışma yaratacak karara imza attı. Soru önergesinin yanıtlanamayacağı belirtilen kurul kararında, gerekçe şöyle açıklandı: “Kurulun görev alanına giren konular hakkında Başbakan veya bakanlardan yazılı soru yoluyla bilgi istenmesinin, anayasanın yasama bölümünde yer alan YSK’nin yargısal niteliği ve konumu ile bağdaşır görülmediğinden, sorulan hususlara cevap verilmesine ilişkin istem uygun bulunmamış ve istemin reddine karar verilmesi gerekmiştir.” ‘Halktan gizliyorlar’ Acar, son yıllarda yapılan seçimlerle ilgili olarak seçmen sayısı ve seçim güvenliğine ilişkin ciddi tartışmalar yaşandığını vurgulayarak demokrasinin sağlıklı işlemesi ve halkın iradesinin doğru bir şekilde seçimlere yansıması için seçim güvenliğinin büyük önem taşıdığını, bu nedenle kafalarda en ufak bir şüphenin kalmaması gerektiğini belirtti. Acar, “Durum bu iken seçimlerle ilgili idari işleri bile halktan gizliyorlar. YSK, oturmuş bir milletvekiline bilgi vermemek için karar almış. Bunu anlamak mümkün değil. Bilgi Edinme Yasası hükümlerine tabi olan YSK’nin oturup milletvekilinin önergesine yanıt vermem demesi anlaşılır ve kabul edilir değildir” diye konuştu.