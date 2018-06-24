Yüksek Seçim Kurulu önünde polisten 'dağılın' anonsu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önüne gelip bekleyen seçmenler, polis aracından yapılan anonsla uyarıldı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da, YSK çevresinde 'sıkıyönetim' uygulaması olduğunu ve çevre yolların çöp arabalarıyla kapatıldığını söyledi.

Polis tarafından yapılan anonsta “Yol üzerinde bekleyen vatandaşlar. Beklemenize müsaade edilmeyecektir. Bulunduğunuz yeri terk edin. Etmezseniz zor kullanılarak dağıtılacaksınız” dendi.

CHP'li Yarkadaş: YSK'nın önünde sıkıyönetim var, yollar çöp kamyonlarıyla kapatılmış

YSK'ya giden tüm yollar kamyonlarla kapatıldığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da, “YSK'nın önüne geldik bir grup milletvekilimizle... Burada tam anlamıyla bir sıkıyönetim var. Tel örgülerin ardında sadece vekiller ve gazeteciler var. Ankara Mithatpaşa Caddesi çöp kamyonlarıyla kapatılmış. Kim neden korkuyor? Nedir bu telaş?” paylaşımında bulundu.