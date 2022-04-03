Yüksek Seçim Kurulu’ndan art arda üçüncü seçim ihalesi

Devlet Malzeme Ofisi, 21 bin 450 ton ağırlığında oy pusulası ve zarf için ilana çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), YSK’nın htiyacı doğrultusunda 23 Mart’ta iki farklı ihaleye çıktı. İlk ihale, yalnızca oy verme kabininden oluştu. İkinci ihale de “kırtasiye malzemesi” adıyla yayımlandı. DMO dün yeni bir ihale ilanı daha yayımladı. Bu kez YSK’nin ihtiyacı beş kalem filigranlı oy pusulası ve zarfı kâğıdı, hazırlanan teknik şartnamelerine uygun şekilde açık teklif isteme usulüne göre satın alınacak.

Beş kalem malzemenin toplam miktarı 21 bin 450 tona ulaşıyor. Bu kapsamda beyaz, mavi, sarı renkli çeşitli ebatlarda oy pusulası kâğıtları ile sarı renkli filigranlı oy zarfı kâğıtları alınacak. Teslim süresi ise altı ay. Teklifler 15 Nisan’a dek Euro cinsinden verilecek. Yerli isteklilere yapılacak ödemeler fiili teslim tarihindeki Merkez Bankası Euro alış kuru üzerinden TL olarak yapılacak. Yabancı isteklilere yapılacak ödemeler ise Euro cinsinden olacak.