YSK açıkladı; işte seçime katılan partilerin aldığı oy sayısı ve oranı

YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Seçimlere katılımın yüzde 85,23 olarak gerçekleştiğini belirten Güven, AKP, CHP, MHP ve HDP'nin kesin milletvekili sayılarını paylaştı. Sadi Güven, "AKP'nin 317, CHP'nin 134, HDP'nin 59, MHP'nin de 40 milletvekili çıkardığını" açıkladı.

Önceki seçime göre geçersiz oy sayısında azalma olduğu görülen YSK sonuçlarına göre, AKP'ye oy verenlerin sayısı 23 milyon 681 bin 926 olarak gerçekleşti. CHP'nin 12 milyon 111 bin 812 oy aldığı seçimde MHP 5 milyon 694 bin 136 oy alırken, HDP'ye de 5 milyon 148 bin 65 kişi oy verdi. Buna göre, AKP yüzde 49,50, CHP yüzde 25,32, MHP yüzde 11,90, HDP de yüzde 10,76 oy oranına ulaştı.

Olağan itiraz sürecinin dün sona erdiğini söyleyen Güven, itirazları değerlendirerek, sonuçları tespit ettiklerini kaydetti.

Seçim akşamı sandık bazlı sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanakları, ilçe birleştirme tutanaklarını siyasi partilerle paylaştıklarını hatırlatan Güven, bundan böyle tüm vatandaşların oy kullandıkları sandıklar dahil Türkiye genelindeki tüm sandık sonuçlarını görebileceklerini bildirdi.

YSK'nın açıkladığı sonuçlara göre partilerin oy dağılımı ve milletvekili sayısı şöyle oldu:

AKP: Yüzde 49,50 - 317 milletvekili

CHP: Yüzde 25,32 - 134 milletvekili

HDP: Yüzde 10,76 - 59 milletvekili

MHP: Yüzde 11,90 - 40 milletvekili

Kayıtlı seçmen sayısı: 56.949.009

Oy kullanan: 48.537.695

Geçerli oy: 47.840.231

Geçersiz oy: 697.464

Seçime katılma oranı: Yüzde 85,23

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