Yüksek Sadakat sahne aldı

T24 - Bu yıl Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden Yüksek sadakat, ilk yarı final gecesinde sahneye çıktı.

Türkiye, bu yılki Eurovision heyecanını Yüksek Sadakat ile yaşıyor. Grup, ilk yarı final gecesinde "Live It Up" (Hayatını Yaşa) ile sahne aldı.



19 ülke arasında 5. sırada şarkısnı seslendiren Yüksek Sadakat, finale kalması durumunda 25 adayla birlikte 14 Mayıs gecesi birincilik için söyleyecek.





Türkiye'nin final bileti için yarıştığı ülkeler şunlar:



Polonya: Magdalena Tul - Jestem

Norveç: Stella Mwangi - Haba Haba

Arnavutluk: Aurela Gaçe - Feel The Passion

Ermenistan: Emmy - Boom Boom

Türkiye: Yüksek Sadakat - Live It Up

Sırbistan: Nina - Čaroban

Rusya: Alexej Vorobjov - Get You

İsviçre: Anna Rossinelli - In Love For A While

Gürcistan: Eldrine - One More Day

Finlandiya: Paradise Oskar - Da Da Dam

Malta: Glen Vella - One Life

San Marino: Senit - Stand By

Hırvatistan: Daria - Celebrate

İzlanda: Sjonni's Friends - Coming Home

Macarsitan: Kati Wolf - What About My Dreams?

Portekiz: Homens Da Luta - Luta É Alegria

Litvanya: Evelina Sašenko - C'est Ma Vie

Azerbaycanan: Ell/Nikki - Running Scared

Yunanistan: Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike - Watch My Dance