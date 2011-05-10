Yüksek Sadakat sahne aldı

T24 - Bu yıl Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden Yüksek sadakat, ilk yarı final gecesinde sahneye çıktı.
Türkiye, bu yılki Eurovision heyecanını Yüksek Sadakat ile yaşıyor. Grup, ilk yarı final gecesinde "Live It Up" (Hayatını Yaşa) ile sahne aldı.
19 ülke arasında 5. sırada şarkısnı seslendiren Yüksek Sadakat, finale kalması durumunda 25 adayla birlikte 14 Mayıs gecesi birincilik için söyleyecek.
Türkiye'nin final bileti için yarıştığı ülkeler şunlar:
Polonya: Magdalena Tul - Jestem
Norveç: Stella Mwangi - Haba Haba
Arnavutluk: Aurela Gaçe - Feel The Passion
Ermenistan: Emmy - Boom Boom
Türkiye: Yüksek Sadakat - Live It Up
Sırbistan: Nina - Čaroban
Rusya: Alexej Vorobjov - Get You
İsviçre: Anna Rossinelli - In Love For A While
Gürcistan: Eldrine - One More Day
Finlandiya: Paradise Oskar - Da Da Dam
Malta: Glen Vella - One Life
San Marino: Senit - Stand By
Hırvatistan: Daria - Celebrate
İzlanda: Sjonni's Friends - Coming Home
Macarsitan: Kati Wolf - What About My Dreams?
Portekiz: Homens Da Luta - Luta É Alegria
Litvanya: Evelina Sašenko - C'est Ma Vie
Azerbaycanan: Ell/Nikki - Running Scared
Yunanistan: Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike - Watch My Dance