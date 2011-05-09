-YÜKSEK SADAKAT KOSTÜMÜNÜ GİYDİ DÜSSELDORF (A.A) - 09.05.2011 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek 56. Eurovizyon Şarkı Yarışmasında yarın yapılacak ilk yarı final öncesinde, Yüksek Sadakat ilk kostümlü provasını gerçekleştirdi. Düsseldorf Eurovizyon Arena'da gerçekleştirilen provalarda birinci yarı finale çıkacak 19 ülkenin temsilcileri son hünerlerini sergiledi. Bu gece yapılacak ikinci provalarda ülke jürileri oylarını kullanacak. Yarınki canlı yayın sonuna kadar gizli kalacak olan oylama sonucu, yayın sırasında gelecek olan halkoyları ile birleştirilerek tabloya yansıtılacak. Provalara beşinci sırada çıkan temsilcimizin kostümlerinin Niyazi Erdoğan tarafından tasarlandığı bildirildi. Niyazi Erdoğan kostümleri, grubun bu güne kadarki geçmişi ve kişiliklerini düşünerek hazırladığını belirtti. ''Önemli olan grubu sahnede 'rock star' gibi göstermekti'' diyen Erdoğan, grubun logosu olan anka kuşu ile yeşil ve altın renklerinin esin kaynağı olduğunu kaydetti. Niyazi Erdoğan 1970'lerin rock gruplarının ruhunun, 80'lerin punk havasının kostümlere aksesuar ve dokunuşlar olarak yansıdığını ifade ederek, ''Dar paça pantolonlar, sivri burun ayakkabılar, altın rivetler, zincirler tasarımlarımın başlıca belirgin özellikleri. Modern rock görüntünün üzerine, doğuya özgü dokunuşlarla bize özgü, bizi anlatan bir tasarım ortaya çıktı'' dedi. Yarınki yarı final TSİ 22.00'de TRT 1, TRT Müzik, TRT HD ve TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.