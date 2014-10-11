Yüksek puanlı liselerde hala boş kontenjan var

TEOG nakilleri devam ederken, 29 Eylül-9 Ekim arasında yapılan nakil başvuru sonuçları 10 Ekim gecesi e-Okul üzerinden açıklandı. Buna göre Galatasaray, İstanbul, Kabataş Erkek, Cağaloğlu Anadolu Lisesi gibi yüksek puanlı okullarda hala boş kontenjan var. TEOG nakilleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan komisyonlarca yürütüldüğü için Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG nakilleri kapsamında Türkiye genelindeki boş kontenjanları açıklamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında yapılan TEOG nakil başvuru sonuçlarını e-Okul üzerinden 10 Ekim Cuma gecesi duyurdu. Ancak nakiller il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince kurulan komisyonlara devredildiği için Türkiye genelindeki boş kontenjan sayılarını açıklamadı. e-Okul üzerinden açıklanan sonuçlara göre yüksek puanlı okullardan Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi gibi okullarda hala boş kontenjan var.

Ayrıca e-Okul’da liselerin hem A grubu yerleştirme puanları, hem de önceki hafta oluşan nakil taban puanlarına da yer verildi. Fakat Galatasaray ve İstanbul Lisesi’nin sadece A grubu yerleştirme puanları sistemde yer alırken, en son nakillerle oluşan taban puanları açıklanmadı.

Kabataş Erkek Lisesi’nin ise hem A grubu yerleştirme puanı, hem de önceki hafta nakillerle oluşan taban puanları duyuruldu. Buna göre Kabataş Erkek Lisesi’nin Almanca bölümünün A grubu yerleştirme puanı 494,7639 iken, nakillerle oluşan taban puanı yükselerek 495,7407 oldu. Lisenin İngilizce bölümünde ise nakillerle puanlarının düştüğü görüldü. Kabataş Erkek Lisesi’nin İngilizce bölümünün A grubu yerleştirme puanı e-Okul’da 495,1072 iken, önceki hafta nakillerle oluşan taban puanı 493,3263 olarak yer aldı.

Okullar 15 Eylül’de açıldı ancak liselerde henüz okula başlayamayan öğrenciler var. Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG kapsamında evlerinden uzak okullara yerleştirilen öğrenciler için 17 Ekim’e kadar nakil hakkı verdi. Başka bir okula nakil yaptırmak isteyen öğrencilerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlara her hafta dilekçe vermesi gerekiyor.

e-Okul üzerinden açıklanan sonuçlara göre bazı liselerin boş kontenjanları ve taban puanları şöyle: