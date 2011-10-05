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Ekonomi

Yüksek miktarlı döviz satım ihaleleri sürecek ANKARA (A.A)

05 Ekim 2011 18:14

-Yüksek miktarlı döviz satım ihaleleri sürecek ANKARA (A.A) - 05.10.2011 - Merkez Bankası, bugün yapılan döviz satım ihalesi uygulamasına benzer şekilde yüksek miktarlı döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamaya devam edebileceğini bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada, yakın dönemde Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin döviz kurlarında iktisadi temellerden kopuk aşırı oynaklık ve düzensiz hareketler gözlenmeye başlandığına dikkat çekildi. Bu konunun G-20 Merkez Bankası Başkanları ve Maliye Bakanları Toplantısının Sonuç Bildirgesinde de ''döviz kurlarında gözlenmekte olan aşırı oynaklığın ve düzensiz hareketlerin, ekonomik ve finansal istikrar açısından olumsuz etkileri olduğunu vurgularız''  şeklinde tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi: ''Bu tespit doğrultusunda gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları içinde bulunduğumuz günlerde döviz kurlarına uygun gördükleri araç ve yöntemlerle güçlü ve etkili müdahalelerde bulunmaya başlamışlardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 4 Ağustos 2011 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında belirlenen strateji çerçevesinde gerekli gördüğü günlerde, bugün yapılan döviz satım ihalesi uygulamasına benzer şekilde yüksek miktarlı döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamaya devam edebilecektir.'' Merkez Bankası bugünkü döviz satım ihalesinde ihale tutarını en fazla 1 milyar 350 milyon dolar olarak açıklamış, 1 milyar 832 milyon dolarlık teklifin geldiği ihalede, 750 milyon dolarlık satış yapılmıştı. İhalede ortalama fiyat ise 1,8630 lira olmuştu.

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