Yüksek Mahkeme'den Can'a: Ya düzelt, ya git

Demokrat Yargı Derneği Başkanı Osman Can’ın raportörü olduğu Anayasa Mahkemesi hakkında, “Eğer anayasa paketindeki bazı maddeleri iptal ederse bu yok hükmünde olacaktır, hükümet kaale almadan referanduma sunmalıdır” yönündeki sözleri krize yol açtı. İptal kararı alırsa, Mahkemeyi, ‘yok sayın’ çağrısında bulunduğu için Can, kurumundan yolları ayırma noktasına getiren ciddi bir uyarı aldı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme, Can’a, kurumu yok saymaya yönlendiren, özendiren ve bu kadar kritik bir süreçte saygınlığına gölge düşüren açıklamalarını en kısa sürede düzeltmesi uyarısında bulundu.





Yaptığınız yadırgandı



Ayrıca, Osman Can’a, adli tatil başlayana dek bu açıklamalarını düzeltmesi, Mahkeme ile ilişkileri konusunda gerekeni yapması istendi. Bu da, ‘ya açıklamalarını düzelt, ya da git’ şeklinde değerlendirildi. Kurumun hakaret ve iftira sınırlarına riayet edildiği takdirde sonuna kadar her türlü eleştiriye saygılı olduğu Can’a belirtildi ve “Mahkemenin başarılı ve referans alınan bir çalışanı olarak açıklamalarınıza dikkat etmeniz gerekirdi. Özellikle dışarıdan bu kadar haksız saldırılara ve baskılara maruz kalınan bir dönemde yaptığınız yadırgandı. Yüksek Mahkeme’nin iptal ya da onay kararı tamamen titiz değerlendirmelere dayalı olarak objektif biçimde alınacaktır. Bu konuda her üyemiz azami dikkat gösterirken, sizin baskı oluşturabilecek, yanlış anlaşılabilecek çıkışınıza anlam verilememiştir” yönünde görüşler ifade edildi. İddiaya göre, Osman Can da halen bir üniversite ile öğretim üyeliği için görüşme halinde. Bu nedenle, yakında Anayasa Mahkemesi ile iplerini tamamen koparmasının sürpriz sayılmayacağı belirtiliyor.





‘Hükümet kaale almasın’ dedi



AKP'nin kapatma davasında da raportörlük yapan Osman Can’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar yankı uyandırmıştı. Mahkeme’nin Anayasa paketinde bazı maddeleri iptal etmesi olasılığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Can, hukuksuzca alınan bir kararın üzerine ikinci kez hukuksuz bir karar alınamayacağını söylemişti. Raportör Can, “Yüksek Mahkeme’nin Anayasa Değişikliği Paketi’ndeki bazı maddeleri iptal etmesi halinde bu kararı yok hükmünde olacaktır. Hükümet, söz konusu maddelerin iptal edilmesi halinde, bu hukuksuz kararı kale almadan, iptal edilen maddeler de dahil olmak üzere paketi bir bütün halinde referanduma sunmalıdır” demişti. Hükümetin bu yöndeki adımının hukuki olarak herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini savunan Can, asıl hukuksuzluğun, Mahkeme’nin, Anayasa’nın kendisine çizdiği sınırların dışına çıkıp değişiklik paketini esastan incelemesi ve bazı maddeleri iptal etmesi olacağını iddia etmişti.





Can ve Arınç’a suç duyurusu



İstanbul Barosu’ndan avukat Mahmut Tanal, Osman Can ile Can’ın teklifine destek veren ve mahkemenin olası iptal kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ak Parti milletvekilleri Bülent Arınç, Prof. Burhan Kuzu ve Bekir Bozdağ hakkında Anayasa’ya sadakat yeminine aykırı hareket etmek, yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemek iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.