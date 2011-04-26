Yüksek Mahkeme, CHP'ye davet göndermedi!

T24 - Anayasa Mahkemesi’nin 49. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davet edilmediği ortaya çıktı.



Anayasa Mahkemesi’nin dün düzenlenen 49. Kuruluş Yıldönümü töreninde sadece Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le, iktidar partisinin temsilcileri yer aldı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Başbakan Erdoğan ve çok sayıda bakanın hazır bulunduğu törende, CHP, MHP ve BDP’den katılım olmadı. Eskiden bu yana etkinlikleri için sadece anamuhalefet partisine davetiye gönderdiği bilinen Anayasa Mahkemesi’nin bu kez de aynı yöntemi izlediği, MHP ve BDP’ye davetiye göndermediği ancak davetiye gönderdiği CHP’nin de törene katılmadığı yorumu yapıldı. Törenin yapıldığı saatte gazetecilerce sohbet eden Anayasa Mahkemesi yetkilileri de CHP’ye davetiye gönderdikleri bilgisini verdi.



Törenin yapıldığı saatlerde Zonguldak’taki mitingte bulunan Kılıçdaroğlu ise, “Bana davetiye gelmedi. Partiye ve TBMM’deki sekreterime özellikle sordum. Davetiye gönderilmediğini söylediler” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu iddiası, akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç tarafından da doğrulandı. Kılıç, davetiyenin gönderilmemesini, “Yasada yeri olmadığı için gönderilmedi” diye açıkladı.



Bu arada protokol listesinde ana muhalefet lideri 4., Anayasa Mahkemesi Başkanı 6. sırada yer alıyor.







