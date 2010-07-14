Yüksek maaşlı, yüksek tazminatlı özel askerler

T24- Terörle mücadele için sınırda görev yapacak özel orduya katılacak askerler, görev yaparken yüksek maaş alacak ve her yıl ayrıca yüklü miktarda da tazminat hakkına sahip olacak. Askerler en fazla 32 yaşına kadar dağda kalacak.

Hükümetin başlattığı 'demokratik açılım'la ilk kez gündeme gelen sınıra özel ordu projesinde ayrıntılar netleşmeye başladı.

Daha önce tartışılan özel ordu projesi, demokratik açılım çerçevesinde görüşülen bir plandı. Artan terör olaylarının ardından konuyla ilgili çalışmalara hız verildi. Başbakan Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği muhalefet parti liderlerine konuyla ilgili bilgi verdi.

Genelkurmay'ın üzerinde çalıştığı plana göre, bölgeye gidecek askerler uzman er statüsünde görev yapacak.

Özel ordunun askerleri 25 veya 30, en fazla da 32 yaşına kadar çalışacak.

Kurulacak özel ordu, terör örgütü PKK'yla kendi yöntemleriyle savaşacak.

Personel için kamuda özel görevlendirilme yapılacak, isterlerse bulundukları bölgede masabaşı işler de yapabilecekler. Ancak, terörle mücadelede tecrübelerinden yararlanılacak.

Özel orduya bağlı askerlerin maaşı yüksek olacak, görev yaparken şehit düştüklerinde de ailelerine yüklü tazminat verilecek.

Askerler, çalıştıkları her yıl için de yüklü miktarda tazminat alacaklar. Bu para sayesinde görev süreleri dolduktan sonra hayatlarını rahatlıkla idame ettirebilecekler.

Özel ordu mensupları, bölgenin koşullarına göre eğitilecekler. Şu anda bölgede şehit olan askerlerin çoğu 3 aylık bir eğitimin ardından görev yerlerine gidiyor.

PKK karşısında ne yapacağını bilecek, onların tekniğiyle savaşacak yeni kuvvetler, terörle mücadelenin eksiksiz yapılmasını sağlayacak teknik donanıma da sahip olacak.

Bölgedeki tüm istihbarat bilgileri de özel orduya anında aktarılacak.

Sarp noktalardaki sınır karakollarının zayıf olması uzun süredir tartışılıyordu ve karakolların yenilenmesinin büyük bir maliyet getireceği gündeme gelmişti. Hassas noktalardaki karakolların yenilenmesinde TOKİ devreye girecek.